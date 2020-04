1 minuto (tempo di lettura)

Il 38enne di Codogno, che il 20 febbraio scorso era stato classificato come il primo contagiato in Italia, è stato dimesso dall’ospedale San Matteo di Pavia







É nata Giulia, la figlia di Mattia e Valentina

Mattia, il primo contagiato ufficiale in Italia da Corona-virus, aveva detto: «L’unico desiderio che ho è potere assistere alla nascita di mia figlia. I dottori mi assicurano che ce la farò». Αvrá potuto realizzare il suo desiderio? Giulia non è l’unica bambina nata in questo periodo in cui ci noi sentiamo sospesi in un limbo. Ma loro, i neonati, continuano a venire al mondo e a ricevere le carezze di mamma e papà, quando miliardi di persone sono costrette a un metro e mezzo di distanza (e anche di più).





Mattia è stato dimesso poco più di due settimane fa, dopo un mese in ospedale. Lo sportivo che, in tutta Italia, conosciamo come il “paziente uno” dell’epidemia da Covid-19, è diventato padre. Sua moglie Valentina, che come lui era stata contagiata ed era entrata in ospedale all’ottavo mese di gravidanza ma riprendendosi prima del marito, ha partorito all’ospedale Sacco di Milano la loro prima figlia, Giulia.

Ci siamo soffermati un pò tutti sulla esperienza di Mattia e della sua famiglia. Forse perché era il primo, ma non sarebbe stato l’ultimo. Comunque, ci siamo affezionati ad una storia a lieto fine, visto che Mattia è tornato a casa. I due neo-genitori sono stati costretti a tornare in un nosocomio, ma per portare a compimento l’incontro più importante della loro vita, quello con la piccola Giulia. Il 38enne di Codogno, che il 20 febbraio scorso era stato classificato come il primo ad avere contratto l’infezione in Italia, è stato dimesso dall’ospedale San Matteo di Pavia dopo diversi giorni in terapia intensiva e molta paura. E anche dopo molto dolore: durante il suo ricovero ha saputo della morte di suo padre, vittima della pandemia.

Maria Giulia Vancheri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.