La notizia che aspettavamo tutti è arrivata: oggi, 07 aprile 2020, è finalmente cominciata la discesa della curva epidemica del Coronavirus. Infatti, nelle ultime 24 ore, risultano solo 880 nuovi contagi, 94.067 in totale dall’inizio dell’epidemia in Italia. Come riportato da ilmeteo.it, in questo momento sono 135.586, in tutto, le persone che, ad ora, hanno contratto il Covid-19; più nello specifico: 17.127 i deceduti (+604 attualmente); 24.592 i guariti/dimessi (+1.555); 28.718 i ricoverati con sintomi; 3.792 quelli in terapia intensiva (–106, quarto giorno positivo per questa stima); e 61.557 le persone in isolamento fiduciario.











Come affermato anche dalle autorità, finalmente le cifre son cominciate a scendere, facendo registrare, per il quarto giorno consecutivo, un decremento che lascia ben sperare. Annunciata anche la data della fase 2, che si aggirerà intorno al 4 maggio – con il divieto assoluto, però, di assembramenti. Si potrà tornare a uscire, ma senza frequentare, comunque e almeno per il momento, posti particolarmente affollati. Insomma, la pazienza sta dando i suoi frutti, quindi, continuiamo su questa strada: ritorneremo, molto prima del previsto, ad abbracciarci tutti come prima.

