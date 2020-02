1 minuto (tempo di lettura)

Poiché non ci sono opzioni terapeutiche basate sull’evidenza per la fase acuta della malattia di Peyronie (MdP), abbiamo sempre accolto con favore la ricerca in questo campo. Diversi studi hanno recentemente suggerito un possibile ruolo delle cellule staminali mesenchimali (MSC) nel trattamento della fibrosi dei corpi cavernosi .







Sebbene i meccanismi esatti dietro l’anti-fibrotico e le proprietà della terapia delle cellule staminali mesenchimali rimangono da chiarire, la teoria principale è che le cellule staminali mesenchimali influenzano vari parametri pro-fibrotici contemporaneamente, lavorando attraverso l’immunomodulazione, limitando così la risposta dell’ospite a lesioni e prevenendo il insorgenza della fibrosi. Questo gruppo ha precedentemente dimostrato l’efficacia della MSC (ADSC) derivata dal tessuto adiposo umano nella prevenzione fibrosi in un modello di ratto di fase acuta di Induratio Penis Plastica.

Gli ADSC vengono isolati come parte della frazione acquosa derivata dalla digestione enzimatica del lipoaspirato (il prodotto della liposuzione). Questa frazione acquosa, una combinazione di ADSC, cellule precursori endoteliali, cellule endoteliali, macrofagi, cellule muscolari lisce, linfociti, periciti e pre-adipociti, tra gli altri, è quella che è conosciuta come la frazione vascolare stromale (SVF).





Nel presente studio, hanno studiato gli effetti di un’iniezione locale precoce di SVF sulla formazione della placca e sulla funzione erettile in un modello di ratto per la fase acuta della malattia di La Peyronie. Un totale di 24 ratti maschi Sprague-Dawley sono stati divisi in tre gruppi uguali: sham, PD senza trattamento (TGFB) e PD trattati con SVF (SVF) 1 giorno dopo l’induzione della malattia. Ratti finti subì 2 iniezioni di veicolo nella tunica albuginea a un giorno di distanza. I ratti TGFB hanno subito l’iniezione TGF-pi e l’iniezione del veicolante il giorno dopo. Ratti SVF sottoposti a iniezione TGF- | 31 seguita da SVF un giorno dopo. Un mese dopo il trattamento, tutti i ratti sono stati sottoposti a misurazione della pressione intracorporale (ICP) e della pressione arteriosa media (MAP) durante l’elettrostimolazione del nervo cavernoso.

Dopo l’eutanasia, i peni furono nuovamente raccolti per istologia. Hanno dimostrato che la funzione erettile è stata moderatamente ridotta nel gruppo TGFB ed è stata significativamente migliorata dopo il trattamento con SVF (p <0,05). Gli animali PD hanno sviluppato aree di fibrosi con una significativa upregulation dell’espressione delle proteine di collagene III, collagene I ed elastina.

Questi cambiamenti fibrotici sono stati prevenuti quando trattati con SVF. Questi risultati hanno incoraggiato gli autori a concludere che l’iniezione locale di SVF può rappresentare un trattamento per la fase acuta della malattia di La Peyronie

Dr. Andrea Militello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.