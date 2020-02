4 minuti (tempo di lettura)

Al termine di una settimana che ha visto disputarsi le due semifinali d’andata di Coppa Italia, concluse non senza colpi di scena e risultati inattesi, è già il momento di andare ad analizzare nel dettaglio una nuova giornata di Serie A, che avrà inizio domani. A poco meno di una settimana dal termine dell’ultimo turno di campionato, terminato con lo spettacolare derby di Milano vinto in rimonta dall’Inter di Antonio Conte, la 24° giornata di Serie A è chiamata a dare i primi grandi responsi di questa stagione: innanzitutto la sfida tra Lazio e Inter decreterà chi tra le due compagini può essere considerata la vera “anti-Juve“; a Bergamo, inoltre, il match tra Atalanta e Roma sarà a tutti gli effetti uno “spareggio Champions” tra le due squadre che, presumibilmente, se la giocheranno fino all’ultima giornata per il quarto posto in classifica; infine sono previste alcune sfide delicatissime per quanto riguarda la lotta salvezza (una su tutte quella inaugurale di questa giornata tra Lecce e Spal).







Questa 24° giornata di Serie A, come appena detto, avrà inizio domani alle ore 15, quando allo stadio “Via del Mare” la Spal del neo tecnico Gigi Di Biagio andrà a far visita all’ottimo Lecce di Liverani, reduce dall’importantissima vittoria in casa del Napoli. Alle ore 18, invece, si disputerà un match molto delicato tra il Bologna di Mihajlovic, anch’essa reduce da una clamorosa vittoria esterna contro la Roma, e il Genoa di Nicola, al momento terz’ultimo in classifica. Il primo “big match” di questa giornata, però, sarà quello delle ore 20:45 di domani, che vedrà contrapporsi l’Atalanta di Gasperini, al momento quarta con 42 punti, e la Roma di Fonseca, che rincorre ad appena tre lunghezze di distanza. Tutti a disposizione tra i nerazzurri che dovrebbero, dunque, scendere in campo con la solita formazione tipo. L’unica variazione dovrebbe riguardare la fascia destra dove un ottimo Castagne dovrebbe essere preferito ancora una volta ad Hateboer, autore di una stagione abbastanza deludente fin qui. In avanti ci sarà spazio, ancora una volta, per Gomez e Ilicic a supporto di Duvan Zapata. Molti più problemi, invece, per i giallorossi che, oltre al momento a dir poco negativo dal punto di vista dei risultati, dovranno fare a meno dello squalificato Cristante (al suo posto potrebbe essere avanzato Mancini, con Fazio che agirà al fianco di Smalling al centro della difesa). In avanti tornerà dalla squalifica Lorenzo Pellegrini che agirà come trequartista alle spalle di Edin Dzeko, mentre sulle fasce potrebbero essere confermati Perotti e Under.

Il turno di Serie A proseguirà, poi, nella giornata di domenica quando, alle ore 12:30, andrà in scena un match molto interessante tra l’Udinese di Gotti e lo strepitoso Verona di Juric, a una settimana dalla clamorosa vittoria contro la Juventus. Alle ore 15, invece, andranno in scena le solite tre partite in contemporanea. Tra queste vi sarà un match “di metà classifica” tra Parma e Sassuolo che, nonostante i tanti alti e bassi di questa stagione, al momento sono in piena lotta per una posizione europea. Discorso leggermente diverso, invece, per l’altra partita prevista allo stesso orario che vedrà, allo stadio Ferraris di Genova, la Sampdoria di Claudio Ranieri ospitare la Fiorentina di Iachini, in un match che vedrà contrapposte due tra le squadre che di più hanno deluso in questo inizio di stagione ma che, proprio nell’ultimo periodo, sono riuscite a migliorare (se non raddrizzare) il proprio cammino in questa Serie A.





L’ultima delle tre partite delle 15 vedrà i campioni in carica della Juventus, a soli tre giorni dalla brutta prestazione di San Siro in cui ha comunque ottenuto un prezioso pareggio, ospitare il Brescia di Lopez, attualmente relegato alla penultima posizione in classifica. Tra i bianconeri, dopo il riposo in Coppa Italia, dovrebbero rivedersi dal primo minuto sia Cuadrado, come terzino destro, che Bentancur e Rabiot come mezz’ali. In avanti, invece, visto l’ennesimo stop di Douglas Costa e le condizioni non proprio ottimali di Bernardeschi, dovrebbe verosimilmente rivedersi il “tridente pesante” con Ronaldo, Higuain e Dybala lanciati insieme dal primo minuto (anche se non è escluso che Ramsey possa essere preferito a uno dei due argentini). Alle ore 18, invece, l’attenzione si sposterà alla Sardegna Arena di Cagliari, dove i padroni di casa guidati da Maran riceveranno il Napoli di Gattuso, assolutamente revitalizzato dall’importantissima vittoria ottenuta contro l’Inter nell’andata della semifinale di Coppa Italia. Qualche problema per i partenopei, che rischiano di dover fare a meno degli acciaccati Koulibaly e Insigne (al loro posto, in caso di forfait, dovrebbero esserci Maksimovic e Politano). Per il resto dovrebbe essere confermato il solito undici titolare con l’unico ballottaggio in attacco, dove Milik è leggermente favorito su Mertens.

Il secondo vero e proprio “big match” di questa 24° giornata di Serie A sarà quello che andrà in scena all’Olimpico di Roma tra la Lazio di Simone Inzaghi, attualmente terza in classifica con 54 punti, e l’Inter di Antonio Conte che, dopo l’ultimo turno, ha agganciato la Juventus in testa alla classifica con appena un punto di vantaggio rispetto agli avversari di questa giornata. Solo buone notizie per i biancocelesti che, anche se dovranno sopperire all’assenza dell’infortunato Lulic (al suo posto Jony), recupereranno dalla squalifica sia Radu che Milinkovic-Savic. In avanti, nonostante sia ormai completo il recupero dall’infortunio di Correa, mister Inzaghi dovrebbe confermare ancora una volta l’ottimo tandem Caicedo-Immobile. Qualche problema in più per i nerazzurri che, oltre a dover cercare di mettere alle spalle la bruciante sconfitta di Coppa Italia di mercoledì sera, dovranno ancora fare a meno degli infortunati Handanovic e Gagliardini, anche se recupereranno dalla squalifica Bastoni e Lautaro Martinez (che tornerà a giocare al fianco di Romelu Lukaku). A centrocampo, invece, resta vivo il ballottaggio tra Vecino ed Eriksen, con il primo al momento in vantaggio per un maglia da titolare al fianco degli inamovibili Brozovic e Barella.

Questa 24° giornata di Serie A si concluderà, infine, nella serata di lunedì, quando sotto i riflettori di San Siro si disputerà il match tra il Milan di Pioli e il Torino di Moreno Longo. Periodo molto sfortunato per i rossoneri, che nelle ultime due partite di questa settimana si sono visti rimontare da situazione di vantaggio perdendo clamorosamente il derby e vedendosi pareggiare negli ultimi minuti contro la Juventus in Coppa Italia. Per questa giornata mister Pioli potrebbe confermare il nuovo modulo visto nelle ultime uscite, con Calhanoglu a supporto di Ibrahimovic in un 4-1-4-1 che vedrà Castillejo e Rebic agire come esterni. Situazione ben più grave, invece, per i granata che, nonostante il cambio di guida tecnica, non sono riusciti a invertire il trend negativo che li vede uscire sconfitti da ben 5 partite consecutive (considerando anche la Coppa Italia). Ma il dato che più preoccupa della formazione guidata attualmente da Longo sono i 18 gol subiti nelle ultime 4 partite, al netto delle sole 3 reti riuscite a mettere a segno. Ancora fiducia comunque al reparto offensivo visto nell’ultimo periodo, con Verdi e Berenguer che agiranno a supporto di capitan Belotti (a secco di gol in Serie A dalla doppietta inflitta all’Olimpico contro la Roma lo scorso 5 gennaio).

Carlo Marino

