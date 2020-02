Meno di un minuto (tempo di lettura)

Inizia oggi il nostro viaggio alla scoperta delle bellezze del “Borgo dei Borghi” 2016: Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento. La cittadina vanta numerose bellezze artistiche e architettoniche che di volta in volta scopriremo; questa prima tappa ci porterà alla scoperta di “Palazzo Pannitteri”. Originariamente “Truncali”, è uno dei monumenti più importanti di Sambuca. Costruito in origine come torrione di avamposto lungo le mura che circondavano Zabut (oggi Sambuca), divenne in seguito dimora patrizia.











Come quasi tutti i palazzi e i monumenti della città, mischia alla perfezione linee attinte al tardo rinascimento e di nascente barocco siciliano, come la ringhiera a petto d’oca del balcone e sul portale d’ingresso lo stemma della famiglia Pannitteri. Dal 2013, Palazzo Pannitteri è anche Museo Archeologico, dove si possono ammirare pregiati reperti provenienti dal sito archeologico di Monte Adranone. Emblema del museo è la “Demetra dalle belle chiome”, ma si possono anche ammirare cinture bronzee, sigilli, suppellettili vari, vasi di ceramica attica, vasi di origine punica, colonne e capitelli dorici e ionici. Una cittadina che vi sorprenderà con le sue meraviglie nascoste che passo passo scopriremo assieme. Alla prossima.

Letizia Bilella

