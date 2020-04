1 minuto (tempo di lettura)

L’Associazione culturale New World of Events ha organizzato a Policoro, in provincia di Matera, il Basilicata’s Music Talent, manifestazione a cui hanno partecipato 17 ragazzi di varie età dall’innata passione per il canto. Tra di loro ci sono stati anche alcuni cantautori, che hanno portato sul palco i loro inediti riscuotendo un grande successo.







La giuria dell’evento era composta da personalità diverse, quali insegnanti di ballo e canto, che hanno assegnato i premi ai partecipanti. Grande soddisfazione per alcuni di loro, invitati a partecipare al Cantagiro, un evento abbastanza importante a livello nazionale.

Un talento che ha colpito particolarmente, tanto che la manifestazione ha avuto un seguito. Lo scorso febbraio, infatti, i ragazzi che hanno partecipato al talent si sono esibiti per la prima volta davanti al pubblico in un pub, affascinando i presenti.





Tra loro una ragazza di Montalbano Jonico, Luana Migliarino, che ha provato l’emozione di cantare un suo inedito. Una storia particolare la sua.

Luana, infatti, non ha mai studiato canto, ma scrive canzoni da quando era adolescente. Un sogno nel cassetto, mai realizzato fino a questo momento, dove, invece, ha dimostrato grandi capacità e potenziale tirando fuori le sue emozioni.

Un impulso e una motivazione in più per lei, che ha deciso di studiare in modo da perfezionare la voce. «Questo per me significa molto e credo e spero possa essere da esempio per chi, come me non ha ancora avuto il coraggio di provare e di emergere. Come me potrebbero esserci anche altri ragazzi che potrebbero essere apprezzati avere tante qualità», ha raccontato.

Anche per questo, l’Associazione New World of Events, capitanata da Mara Valicenti, ha avviato i suoi corsi di canto per grandi e piccini.

Domenica Monaco

