1 minuto (tempo di lettura)

Covid-19:«Ho appena disposto la sospensione dei voli in arrivo dal Bangladesh, meglio continuare a seguire la linea della massima prudenza», così il ministro della Salute blocca i contagi di ritorno

Covid-19 colpisce ancora. E forse non ha mai smesso di farlo. Tra un’ordinanza restrittiva del governatore più amato d’Italia (Luca Zaia) e la sospensione dei voli provenienti dal Bangladesh, va avanti questa estate insolita che prende forma dopo mesi di lockdown. É di ieri, infatti, l’ordinanza del governatore veneto in cui si prevede l’irrogazione di una multa di 1.000 euro per chiunque violi l’isolamento. Di oggi, invece, l’annuncio del ministro della Salute Roberto Speranza:«Ho appena disposto la sospensione dei voli in arrivo dal Bangladesh a seguito del numero significativo di casi positivi al Covid-19 riscontrati sull’ultimo aereo arrivato ieri a Roma. La quarantena per chi arriva dai paesi extra UE ed extra-Schengen è già prevista ed è confermata. Ma dopo tutti i sacrifici fatti non possiamo permetterci di importare casi di Covid-19 dall’estero. Meglio continuare a seguire la linea della prudenza».











Il ministro si continua ad appellare alla prudenza e alla responsabilità di ogni cittadino. Prudenza solo teorica? Certamente auspicata se non si vuole rinunciare, proprio adesso, ai meravigliosi paesaggi lacustri e marittimi che ci offre il nostro Bel Paese.

Speranza dispone il blocco del traffico aereo d’accordo con il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Il ministro della Salute informa, inoltre, che è stata disposta una sospensione valida per una settimana durante la quale si lavorerà a nuove misure cautelative per gli arrivi extra Schengen ed extra Ue. Nel volo speciale Dacca – Roma autorizzato da Enav «già 6 tamponi positivi ai test effettuati ieri, che si completeranno durante la mattinata di oggi. Alcuni passeggeri avevano anche alterazione della temperatura». Lo rende noto l’Unità di crisi della Regione Lazio, precisando che «si chiede la sospensione dei voli da Dacca in quanto non garantiscono i livelli di sicurezza».

Maria Giulia Vancheri

