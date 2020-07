Meno di un minuto (tempo di lettura)

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, le persone ad aver contratto il virus Sars-Cov-2, sono 241.819. Continua il saliscendi del numero dei nuovi positivi al tampone, con un, al momento, +208 rispetto a ieri, in cui le unità erano state 192. Le altre stime di oggi, 06 luglio 2020 (come riportato da Il Corriere della Sera), invece ci riferiscono che: i guariti/dimessi, sono 192.108 (+164); i deceduti di Covid-19, 34.869 (+8); gli ammalati attuali di Coronavirus, 14.709 (+67, nelle ultime ventiquattro ore); i ricoverati con sintomi, 946 (+1); 72 quelli in terapia intensiva (–2); e 13.691 i soggetti in isolamento fiduciario.











Nonostante le cifre siano in risalita, le regioni con zero contagi, adesso, sono dieci, e in molte altre, il numero è pronto, anch’esso, ad azzerarsi. L’Italia non è ancora fuori dall’emergenza Covid-19, eppure, i suoi cittadini stentano a comprenderlo. E l’incoscienza con cui, dall’avvio della Fase 2, si sta trattando il tutto, probabilmente, costerà molto cara al Belpaese.

