Come riportato da Globo, il presidente del Brasile Jair Bolsonaro, è risultato positivo al Coronavirus. Il test, i cui risultati sono stati divulgati nel primo pomeriggio, arriva dopo due giorni di sintomi. Lo stesso presidente, infatti, aveva ammesso di avere i classici sintomi da Covid-19. Vertigini, febbre a 38° e diffusa debolezza in tutto il corpo. Nonostante la positività, il segretario per la comunicazione della presidenza assicura che il presidente è in buona salute.







Non saranno previsti spostamenti in ospedale, dunque. Bolsonaro rimarrà nella residenza ufficiale di Palacio da Alvorada. Nonostante ciò l’agenda è stata (giustamente) sospesa, con tutti gli impegni spostati a data da destinarsi. Anche i vari funzionari del governo che hanno incontrato il presidente durante questi ultimi giorni sono stati sottoposti al test, così come i ministri Azevedo, Silva e Ramos (segretario del governo quest’ultimo).





Si atterrà alle procedure anche l’ambasciatore americano Todd Chapman, ospite dell’evento incriminato in cui sia il presidente che gli altri membri di governo avrebbero contratto il virus.

Francesco Mascali

Fonte foto: Wikipedia

Autore foto: Antonio Cruz

