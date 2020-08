1 minuto (tempo di lettura)

Discoteche chiuse per aprire le scuole in sicurezza a settembre

«Sto firmando una nuova ordinanza che prevede:

1. Sospensione delle attività del ballo, all’aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico.

2. Obbligo di mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi dove c’è rischio di assembramento.

I numeri del contagio in Italia, anche se tra i più bassi in Europa, sono in crescita.

Non possiamo vanificare i sacrifici fatti nei mesi passati.

La nostra priorità deve essere riaprire le scuole a settembre in piena sicurezza».







Così il ministro della salute, Roberto Speranza, annuncia la chiusura di tutte le discoteche che hanno spesso ospitato più persone del dovuto. In questi giorni, infatti, si è registrato un notevole aumento di casi. Molti importati, ma molti no. Intanto, all’aeroporto di Roma Fiumicino, verranno fatti i tamponi a tutti coloro che rientreranno da Spagna, Grecia, Croazia e Malta. Se non si può bloccare la circolazione del virus, si prova almeno ad incrementarne la tracciabilità.





L’ordinanza sarà valida su tutto il territorio nazionale, in vigore da domani e valida almeno fino al 7 settembre non ammetterà deroghe territoriali. «Così diamo al paese il segnale che bisogna tenere alta l’attenzione», continua il ministro Speranza. La scelta è condivisa dalle regioni che riscontrato la necessità di un approccio rigoroso nei contesti più a rischio. I locali da ballo potranno comunque proseguire la loro attività di ristorazione e somministrazione di bevande e alcolici. Dal canto loro, le associazioni di categoria non escludono di ricorrere al Tar contro l’ordinanza di Speranza.

Insomma, ferragosto 2020 all’insegna di divieti e restrizioni. Ad essere colpiti i più giovani, i quali sembrerebbero essere anche i più indisciplinati. Insorgono le polemiche anche per l’obbligo di mascherina all’aperto soltanto dalle 18 alle 6. Si guarda a settembre e alle scuole con i suoi banchi “a rotelle” e non solo, visto che Renzo Piano avrebbe un’idea migliore…

Maria Giulia Vancheri

