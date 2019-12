4 minuti (tempo di lettura)

Nel quarto turno di Coppa Italia disputatosi la scorsa notte, ben cinque le squadre di Serie A in campo: SPAL, Lecce, Sassuolo, Udinese e Bologna (otto su nove considerando anche le gare in programma questa sera, Parma-Frosinone al Tardini alle 18:00 e Cagliari-Sampdoria alla Sardegna Arena alle 21:00). Parte da qui la corsa agli ottavi di finale della manifestazione, con quattordici squadre su sedici già qualificate, in attesa delle due partite sopracitate che si disputeranno nella serata odierna. Tra queste, ben due non militano in Serie A (Perugia e Cremonese) e c’è ancora la possibilità di vederne una terza di Serie B, qualora il Frosinone dovesse riuscire a battere il Parma.







SASSUOLO-PERUGIA

L’unica squadra di Serie B in campo ieri risulta il Perugia, attualmente in piena corsa per tornare in massima serie. Gli umbri, quarti in classifica nel campionato cadetto, eliminano a sorpresa il Sassuolo al MAPEI Stadium, imponendosi per 2-1 grazie alle reti Mazzocchi e Nicolussi in avvio di gara. La reazione dei padroni di casa porta la firma di Bourabia nel finale della ripresa, quando però è ormai troppo tardi per raddrizzare la situazione.

Roberto De Zerbi schiera un undici titolare dall’età media di 23 anni, con ben cinque giocatori tra i 17 e i 21 anni e tre nati tra il 2000 e il 2002 (il portiere Russo, il centrale difensivo Piccinini e il centravanti Raspadori). Ben dieci i cambi del tecnico rispetto al recente pareggio per 2-2 con la Juventus: l’unico titolare confermato è Traoré.

Dopo poco più di cinque minuti di gioco, gli uomini di Massimo Oddo si portano in vantaggio con un colpo di testa vincente di Mazzocchi sugli sviluppi di un corner dalla destra, per poi raddoppiare dieci minuti più tardi, con il giovane di proprietà della Juventus Nicolussi Caviglia, a segno direttamente su calcio di punizione.

Gli ospiti sfiorano a più riprese la rete del 3-0 per archiviare definitivamente la pratica: si segnalano in particolar modo la traversa colpita da Fernandes e il clamoroso errore di Nicolussi Caviglia, che non sfrutta a dovere lo spazio concessogli da Tripaldelli e spreca malamente col sinistro da ottima posizione, mancando l’appuntamento con la doppietta personale.

La reazione del Sassuolo arriva soltanto nella ripresa, ma un super Fulignati sbarra più volte la strada del gol ai neroverdi, salvo poi capitolare in occasione di un calcio di punizione battuto da Bourabia a poco meno di 10’ dal fischio finale. I padroni di casa colpiscono anche un palo con Duncan nel corso del secondo tempo, ma l’inversione di tendenza rispetto a una prima frazione di gioco quasi da dimenticare serve a poco.

A passare, infatti, è il Perugia, che aveva già eliminato un’altra squadra di Serie A, il Brescia, nel precedente turno (2-1 al Renato Curi lo scorso 18 agosto) e nel prossimo se la vedrà col Napoli di Carlo Ancelotti.

SPAL – LECCE

Nella gara tra le due squadre in lotta per non retrocedere in Serie A, a prevalere sono i padroni di casa della SPAL, che asfaltano il Lecce con un pesantissimo 5-1. Vittoria che riporta il buonumore almeno per una sera in quel di Ferrara, dato che in campionato la squadra di Semplici è attualmente penultima con 9 punti ottenuti in 14 giornate e non vince da sette partite.





Ko pesante ma non troppo per il Lecce, che in campionato sta facendo bene, avendo ottenuto due risultati utili consecutivi (pareggio per 2-2 in rimonta in casa del Cagliari e vittoria per 1-0 al Franchi con la Fiorentina) ed essendo attualmente fuori dalla zona retrocessione.

La squadra di Liverani appare poco concentrata sin dalle prime battute e la SPAL ne approfitta, andando a segno tre volte nel giro di mezzora e calando il poker nel solo primo tempo: Igor apre le marcature con una bella azione personale conclusa con un gran diagonale che non lascia scampo a Vigorito, Paloschi raddoppia su assist di Reca, Murgia segna da fuori area e Thiago Cionek mette dentro di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo poco prima dell’intervallo.

Poco prima dell’ora di gioco il Lecce – che nel finale del primo tempo era andato vicino alla rete, con Lapadula fermato soltanto dalla traversa – ha un sussulto d’orgoglio e prova a rimettersi in corsa con Giannelli Imbula: l’ex Marsiglia, Porto e Stoke City fulmina Vigorito con una gran conclusione dalla distanza che si infila nell’angolino alla sinistra del portiere.

Nel finale, però, il capitano Sergio Floccari, 38 anni compiuti lo scorso 12 novembre, trova il suo primo gol stagionale, il quindicesimo con la maglia della SPAL, insaccando a porta vuota su assist di Paloschi e mettendo il punto esclamativo sulla larga vittoria dei suoi, che a gennaio troveranno sulla loro strada il Milan.

UDINESE – BOLOGNA

Discorso simile per ciò che concerne la gara tra Udinese e Bologna. I padroni di casa, a secco di vittorie da più di un mese, ritrovano il sorriso in Coppa Italia contro i felsinei, che in campionato stanno facendo ben oltre le aspettative e hanno battuto il Napoli per 2-1 al San Paolo nella scorsa giornata. Ben nove i volti nuovi nella formazione titolare di Gotti rispetto al match perso 3-0 sul campo della Lazio domenica scorsa: gli unici due confermati sono Nuytinck e Mandragora, tra i tanti trova spazio anche il giovane difensore cileno Sierralta, l’attaccante polacco Teodorczyk e i vari ter Avest, Opoku, Barak e Lasagna, con Nicolas tra i pali in luogo di Musso. Tra le novità del Bologna, invece, si segnalano Da Costa in porta, il 19enne Corbo in difesa e il 17enne gambiano Musa Jawara in attacco.

Dopo poco meno di 25′, i friulani sbloccano il punteggio con Barak, che mette dentro di sinistro sugli sviluppi di un errore di Lasagna, involatosi a tu per tu con Da Costa approfittando di uno sciagurato retropassaggio di Medel. Per il classe ’94 ceco si tratta del primo gol stagionale: un po’ di gloria per lui, che in campionato fatica a trovare continuità d’impiego e di rendimento. Nel finale del primo tempo, l’Udinese trova anche il raddoppio, con Barak ancora una volta protagonista: un suo calcio di punizione, infatti, porta al gol dell’ex di turno De Maio.

Nella ripresa arriva la reazione del Bologna, che si fa vedere dalle parti di Nicolas con un paio di tentativi di Orsolini. Tra le file dei felsinei entra in campo Mattia Destro per provare a scuotere la squadra, ma è l’Udinese a sfiorare più volte la rete del 3-0: prima Pussetto va vicinissimo al gol con una gran conclusione dalla distanza, poi un tiro di Lasagna si stampa sul palo. Va meglio, invece, a Mandragora, che a poco meno di un quarto d’ora dal fischio finale trova la rete con un bel sinistro su cui non può nulla Da Costa. In pieno recupero, infine, va a segno anche Lasagna, che ha modo così di riscattarsi dopo il clamoroso errore del primo tempo e il palo colpito nel secondo. Nel prossimo turno i friulani affronteranno la Juventus.

Ottavi di finale:

Napoli-Perugia

Lazio-Cremonese

Atalanta-Fiorentina

Inter-(vincente Cagliari-Sampdoria)

Milan-SPAL

Torino-Genoa

Roma-(vincente Parma-Frosinone)

Juventus-Udinese

Dennis Izzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.