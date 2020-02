4 minuti (tempo di lettura)

Dopo le importantissime risposte fornite dall’ultimo turno, che ha confermato per l’ennesima volta come quest’anno la lotta scudetto sarà ferrata fino alla fine, è il momento di concentrarsi su un’altra giornata di Serie A. Sarà un turno abbastanza particolare, dove non spicca nessun “big match” vero e proprio, ma si disputeranno diverse gare che collegheranno le “prime della classe” con varie compagini invischiate nella lotta salvezza: in questa giornata, infatti, la Juventus, la Lazio e l’Inter (così come in ordine di classifica) se la vedranno rispettivamente con Spal, Genoa e Sampdoria (momentaneamente ultima, terz’ultima e quart’ultima in classifica).







La 25° giornata di Serie A avrà inizio questa sera allo stadio “Rigamonti” di Brescia, dove le rondinelle padrone di casa, attualmente relegate alla penultima posizione in classifica, se la vedranno con il Napoli di Gattuso, reduce da due importantissime vittorie consecutive in trasferta tra campionato e Coppa Italia. Tra i partenopei sarà ancora fuori Koulibaly a causa di noie muscolari (al suo posto confermato Maksimovic). In avanti possibile il ritorno dal primo minuto per Insigne e Milik (anche se Mertens scalpita per un’altra occasione dall’inizio), mentre sulla fascia destra Politano potrebbe essere preferito a Callejon. Questo turno proseguirà, poi, nella giornata di sabato, con il primo mach in programma alle ore 15 quando il Bologna di Mihajlovic, a solo una settimana dalla pesante sconfitta casalinga subita contro il Genoa, ospiterà l’Udinese di Gotti, a secco di vittorie in Serie A dallo scorso 12 gennaio (3-0 al Sassuolo).

Alle ore 18, invece, l’attenzione si sposterà allo stadio “Mazza” di Ferrara dove andrà in scena un “testa-coda” dall’esito tutt’altro che scontato tra la Spal di Di Biagio (attualmente ultima in classifica con soli 15 punti) e la Juventus di Sarri (prima in classifica con 57 punti). Qualche defezione importante per i bianconeri, che dovranno fare a meno dello squalificato Bonucci (al suo posto Rugani in vantaggio sul recuperato Chiellini), e probabilmente anche degli acciaccati Pjanic e Higuain. Possibile, invece, il rientro tra i convocati per Khedira e Bernardeschi, anche se verosimilmente nessuno dei due verrà impiegato dal primo minuto. In avanti potrebbe essere confermato dal primo minuto Ramsey a supporto di Dybala e Cristiano Ronaldo (che riprenderà il suo posto dopo il “riposo concordato” contro il Brescia). Alle ore 20:45 sarà la volta di un’altra partita molto interessante tra l’ottima Fiorentina di Iachini e il ritrovato Milan di Stefano Pioli. Buone notizie per i rossoneri che, nonostante non avranno a disposizione l’infortunato Kjaer, dovrebbero recuperare Conti e Musacchio in difesa, oltre che Calhanoglu nella trequarti. In avanti ancora conferme per l’ottimo Rebic (ben sei gol per lui in questo 2020) a supporto del solito Zlatan Ibrahimovic.





La domenica di Serie A verrà inaugurata con il consueto appuntamento delle ore 12:30 quando, nella storica cornice del “Ferraris“, il Genoa di Nicola cercherà la terza vittoria consecutiva in campionato contro la Lazio di Simone Inzaghi, attualmente seconda in classifica a una sola lunghezza di distanza dalla capolista Juventus. Solo buone notizie per i biancocelesti, reduci dall’importantissima vittoria conquistata contro l’Inter oltre che da ben 19 risultati utili consecutivi (l’ultima sconfitta risale allo scorso 25 settembre per 1-0, proprio nel match d’andata contro i nerazzurri). Per questo turno mister Inzaghi dovrà, però, fare a meno dello squalificato Luiz Felipe (al suo posto Patric) e dell’infortunato Lulic (sostituito ancora una volta da Jony). Per il resto sarà, con tutta probabilità, la solita Lazio vista nell’ultimo periodo, con l’unico ballottaggio in attacco tra il recuperato Correa e Caicedo (in vantaggio il primo) per giocare a supporto dell’insostituibile Ciro Immobile. Questo turno proseguirà poi alle ore 15 con le classiche partite in contemporanea, che vedranno il Torino di Longo ospitare l’ottimo Parma di D’aversa, e la rivelazione Verona di Juric ricevere il Cagliari di Maran (ancora a secco di vittorie in Serie A in questo 2020).

L’ultima delle tre partite in programma alle ore 15 di questo turno vedrà la strepitosa Atalanta guidata da Gasperini ospitare, nel nuovo “Gewiss Stadium“, il Sassuolo di Roberto De Zerbi. Momento storico e a dir poco positivo per gli orobici, reduci da una settimana importantissima che li ha visti, dapprima, superare con autorità la Roma (diretta concorrente per il quarto posto e al momento distante ben 6 punti in classifica), per poi imporsi per 4-1 contro il Valencia, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League (alla prima storica partecipazione nella sua storia). Possibili rotazioni per questa giornata tra i nerazzurri, con uno tra Ilicic e Gomez (se non entrambi) che potrebbe lasciare spazio a Malinovskyi o Muriel. In avanti, dopo l’esclusione di mercoledì, dovrebbe rivedersi dal primo minuto Duvan Zapata. Alle ore 18, invece, la Roma di Fonseca, reduce anch’essa dal successo europeo seppur con una prestazione tutt’altro che convincente, tenterà di tornare alla vittoria anche in Serie A contro l’ottimo Lecce di Liverani, che si presenterà all’Olimpico forte di ben tre vittorie consecutive in campionato. Momento complicato per i giallorossi, a secco di vittorie in Serie A addirittura dallo scorso 19 gennaio, quando si impose per 3-1 a Genova. Per questo turno probabile il rientro di Under e Kluivert sulle fasce, mentre Mkhitaryan insidia Pellegrini per una maglia da titolare come trequartista. In avanti ancora spazio per Edin Dzeko, l’unico giallorosso che è riuscito a contraddistinguersi nell’ultimo periodo.

Questa 25° giornata di Serie A si concluderà, domenica sera, nella splendida cornice di San Siro, dove l’Inter di Antonio Conte, a soli tre giorni dal successo ottenuto nell’andata dei sedicesimi di Europa League contro il Ludogorets, ospiterà la Sampdoria di Claudio Ranieri. Dopo il larghissimo “turn over” messo in scena in Bulgaria, mister Conte dovrebbe riproporre il solito undici delle ultime giornate con Skriniar, De Vrij e Bastoni pronti a riprendere il loro posto nella difesa a tre. A centrocampo dovrebbero rivedersi dall’inizio sia Brozovic che Barella, con l’ultimo slot disponibile come mezz’ala che vedrà un serrato ballottaggio tra Eriksen (in gol per la prima volta con la maglia nerazzurra in Europa League) e Vecino, con il danese leggermente favorito. In avanti, a meno di soprese dell’ultimo minuto, dovrebbe essere confermato per l’ennesima volta il tandem composto da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Difficile, invece, immaginare il recupero di capitan Handanovic per questa partita, con Padelli che, nonostante le disastrose prestazioni delle ultime settimane, dovrebbe essere confermato tra i pali.

Carlo Marino

