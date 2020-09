2 minuti (tempo di lettura)

A inaugurare la terza giornata di Premier League è il successo al fotofinish del Manchester United, che supera per 3-2 il Brighton in trasferta soltanto grazie a un calcio di rigore di Bruno Fernandes a tempo scaduto. I Seagulls avevano acciuffato i Red Devils al 95′, ma il cucchiaio di Maupay dal dischetto e il gol di March non bastano ai padroni di casa, traditi dalla sfortuna (cinque legni colpiti tra pali e traverse).







Avvio di Premier in grande spolvero per l’Everton di Ancelotti

Tra le squadre in testa alla classifica a punteggio pieno figurano le sorprendenti Everton e Leicester: i Toffees di Ancelotti si impongono di misura sul campo del Crystal Palace (2-1), con Calvert-Lewin e Richarlison, quest’ultimo su rigore, che rendono vano il momentaneo pareggio di Kouyaté. Successi di misura anche per Southampton e Leeds, che vincono entrambe per 1-0 in trasferta, rispettivamente contro Burnley (decisivo il gol di Danny Ings dopo appena cinque minuti di gioco) e Sheffield United (a segno Bamford nel finale).

Le Blades risultano dunque una delle due squadre, insieme al Fulham, ad aver perso tutte e tre le partite disputate e a non aver ancora segnato un gol in quest’edizione della Premier League. Dopo un’annata 2019-2020 da incorniciare, la sensazione è che gli uomini di Wilder avranno tanto lavoro da fare per centrare la permanenza in massima serie. Non si iscrive alla lista delle squadre ancora senza vittorie il West Ham, che rifila un pesantissimo 4-0 al malcapitato Wolverhampton: a condannare i Wolves sono la doppietta di Bowen, l’autorete di Raúl Jiménez e il colpo del ko di Haller. Pareggio amaro, invece, per il Tottenham di Mourinho, beffato dal Newcastle proprio mentre assaporava il successo per 1-0: a rispondere al gol di Lucas Moura è un contestatissimo rigore trasformato da Callum Wilson.

Clamoroso crollo del City col Leicester

Giornata tutt’altro che da incorniciare, invece, per Manchester City e Chelsea: i Citizens, cui non bastano l’illusorio vantaggio dell’ex di turno Mahrez e il colpo di testa di Aké, subiscono una pesante quanto inaspettata sconfitta per 5-2 in casa contro il Leicester, trascinato dalla tripletta di Jamie Vardy, capocannoniere della scorsa edizione della Premier League, dal gran destro a giro di Maddison e dal rigore di Tielemans. Le Foxes diventano la prima squadra nella storia del massimo campionato inglese a segnare tre rigori in una sola partita, nonché la prima a mettere a referto cinque gol contro una squadra allenata da Pep Guardiola.

I Blues, dal canto loro, evitano la figuraccia col West Bromwich, pareggiando 3-3 dopo aver chiuso il primo tempo sotto per 3-0, per effetto della doppietta di Callum Robinson e della rete di Bartley. La rimonta con cui il Chelsea porta a casa almeno un punto con i neopromossi Baggies porta la firma di Mason Mount, a segno con un potente destro dalla distanza, Hudson-Odoi, che chiude alla grande un triangolo con Havertz e beffa Johnstone, e Tammy Abraham, che da pochi passi insacca in pieno recupero il gol che riporta il risultato in equilibrio.

Il Liverpool riparte da dove aveva iniziato, primo ko per l’Arsenal

Tre gol anche per l’Aston Villa, che passeggia sul campo del neopromosso Fulham: il 3-0 finale per i Villans porta le firme di Jack Grealish, eroe della cavalcata verso la salvezza dello scorso anno, Hourihane e Tyrone Mings. Il Liverpool si aggiudica il Monday Night con l’Arsenal, dominando la gara e ribaltando l’iniziale vantaggio propiziato dalla rete di Lacazette. A consegnare la vittoria ai campioni in carica sono i gol di Mané e Robertson prima dell’intervallo e la prima rete in quel di Liverpool per il neoacquisto Diogo Jota, che fissa il punteggio sul 3-1 a pochi istanti dal fischio finale e diventa il tredicesimo giocatore del Liverpool a segnare al debutto. I Gunners incassano quindi la quinta sconfitta consecutiva ad Anfield, mentre i Reds campioni in carica vincono per la terza volta in altrettante giornate e raggiungono i cugini dell’Everton e il Leicester al primo posto. Oltre a ciò, gli uomini di Klopp restano imbattuti tra le mura amiche, dove non perdono addirittura dal maggio 2017

Dennis Izzo

