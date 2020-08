4 minuti (tempo di lettura)

Archiviata gara-1 del primo turno dei playoff NBA sia a Est che a Ovest, la corsa al titolo entra ormai nel vivo. Non sono mancate le sorprese, in entrambe le Conference. Le squadre col miglior record in NBA, i Los Angeles Lakers e i Milwaukee Bucks, perdono inaspettatamente contro gli Orlando Magic e i Portland Trail Blazers. I gialloviola partono malissimo, incassando un pesantissimo parziale di -11 nel primo quarto (36-25), per poi ricucire lo strappo fino a portarsi sul +6, ma nel finale LeBron James – per lui una storica tripla doppia da 23 punti, 17 rimbalzi e 16 assist – devono arrendersi al cospetto dei Blazers.







Lillard show anche ai playoff, Lakers sconfitti

A trascinare questi ultimi alla vittoria per 100-93 in quel di Orlando ci pensa il solito Damian Lillard, autore di 34 punti, 5 rimbalzi e altrettanti assist col 46% da tre (6/13), supportato da C.J. McCollum (21 punti e 5 rimbalzi), Carmelo Anthony (doppia doppia da 11 punti, 10 rimbalzi e 5 assist con 2/5 da dietro l’arco per Melo, che ha ritrovato sé stesso in NBA in quel di Portland) e Jusuf Nurkić (doppia doppia da 16 punti e 15 rimbalzi).

A condannare i Lakers sono soprattutto le disastrose percentuali al tiro (15.6% da tre con 5/32), con Danny Green, Caldwell-Pope, Caruso, Kuzma, Davis e LeBron che combinano per un pessimo 4/31 (13%). Peggio dei gialloviola soltanto gli Oklahoma City Thunder, che lo scorso anno, anche in quel caso ai playoff contro i Portland Trail Blazers, tirarono con poco più del 15% dalla lunga distanza (5/33) nella decisiva gara-5 del primo turno.

I Bucks, dal canto loro, si fanno travolgere dagli Orlando Magic, che chiudono la gara sul 122-110 grazie a una mostruosa prestazione di Nikola Vučević: per lui una doppia doppia da 35 punti (career-high) e 14 rimbalzi col 62.5% dal campo (15/24) e dalla lunga distanza (5/8). Orlando tira con un più che positivo 39% da dietro l’arco (16/41), mandando in doppia cifra ben sei giocatori. Tra questi, da segnalare Terrence Ross, che fa registrare 18 punti e 6 rimbalzi col 54% al tiro (7/13) in uscita dalla panchina. A Milwaukee, invece, non basta un Giannis Antetokounmpo da 31 punti e 17 rimbalzi per aggiudicarsi gara-1.

Esordio da record per Doncic, ma vincono i Clippers

Tra le altre contender, non deludono i Los Angeles Clippers, che superano i Dallas Mavericks per 118-110, non senza qualche difficoltà. Dopo un inizio pazzesco (18-2 per i californiani), infatti, Dallas sale in cattedra e chiude il primo tempo in vantaggio di tre punti (69-66). Fa discutere l’espulsione di Kristaps Porzingis, che difende Dončić in un alterco con Marcus Morris (solida prestazione da 19 punti e 6 rimbalzi con 8/13 dal campo e 3/6 da dietro l’arco per l’ex Knicks) e viene punito col secondo fallo tecnico della sua serata all’inizio del terzo quarto.

Proprio Dončić è il grande protagonista della serata, con un’eroica prestazione da 42 punti, 7 rimbalzi, 9 assist e 3 recuperi col 62% al tiro (13/21). Nessun giocatore, prima del giovanissimo fuoriclasse sloveno, era mai stato in grado di segnare 40 o più punti nella gara d’esordio ai playoff nella storia della NBA. Ai Clippers bastano le prove convincenti delle due stelle Kawhi Leonard (doppia doppia da 29 punti, 12 rimbalzi, 6 assist e 3 recuperi con 11/21 al tiro) e Paul George (27 punti, 2 rimbalzi, 3 assist e 2 palle rubate).





Bene anche i Toronto Raptors, che in un tempo risolvono la pratica Brooklyn Nets (73-51 per i canadesi all’intervallo). I campioni in carica si impongono con un netto 134-110, mandando ben sette giocatori in doppia cifra. Tra questi, spiccano Fred VanVleet, autore di una storica doppia doppia da 30 punti e 11 assist col 73% dal campo (11/15) e l’80% dalla lunga distanza (8/10), e Serge Ibaka (22 punti, 7 rimbalzi e 3 assist in poco più di 25′ in uscita dalla panchina), mentre Pascal Siakam fa registrare una doppia doppia da 18 punti e 11 rimbalzi.

Mitchell tocca quota 57 punti ed entra nella storia NBA

Più sofferte le vittorie di Miami Heat e Denver Nuggets. I primi sconfiggono gli Indiana Pacers per 113-101, trascinati da un ispiratissimo Jimmy Butler da 28 punti, 3 rimbalzi, 4 assist, 4 recuperi e 2 stoppate col 53% al tiro (8/15) e il 100% da tre (2/2), da un ottimo Goran Dragić da 24 punti, 6 rimbalzi, 5 assist e una palla rubata e da un Bam Adebayo, tra i favoriti per la vittoria del premio di Giocatore più migliorato, capace di mettere a referto una doppia doppia da 17 punti, 10 rimbalzi, 6 assist e 3 stoppate. Indiana prova a rimanere in partita fino alla fine, anche e soprattutto grazie a T.J. Warren e Malcolm Brogdon (22 punti a testa).

Denver, dal canto suo, supera gli Utah Jazz soltanto all’overtime (135-125 il punteggio finale). La franchigia di Salt Lake City, nonostante alcune pesantissime assenze, riesce a dare filo da torcere ai Nuggets, grazie soprattutto a un Donovan Mitchell da antologia: la giovanissima guardia dei Jazz, infatti, mette a referto ben 57 punti, 9 rimbalzi e 7 assist, facendo registrare il suo career-high ai playoff, nonché la terza miglior prestazione di tutti i tempi in post season (soltanto Michael Jordan e Elgin Baylor meglio di lui nella storia della NBA, rispettivamente con 63 e 61 punti). Denver, però, fa valere la maggior profondità del suo roster e sfrutta al meglio le sue armi, punendo Utah con un Jamal Murray da 36 punti, 5 rimbalzi e 9 assist e con la doppia doppia da 29 punti e 10 rimbalzi di Nikola Jokić.

A chiudere il cerchio, le importanti vittorie di Boston Celtics e Houston Rockets, chiamate a dare segnali importanti in ottica titolo: i biancoverdi battono i Philadelphia Sixers per 109-101, con la giovane e talentuosa coppia Brown-Tatum che annienta i rivali (29 punti, 6 rimbalzi, 4 assist e 3 recuperi per il primo, doppia doppia da 32 punti e 13 rimbalzi per il secondo). Joel Embiid mette a referto 26 punti e 16 rimbalzi, ma l’assenza di Ben Simmons pesa parecchio e Philadelphia non riesce a far sua gara-1.

Rockets ok anche senza Westbrook, Harden si abbatte sui Thunder

I Rockets, invece, superano gli Oklahoma City Thunder con un netto 123-108, nonostante la pesante assenza del grande ex della serata Russell Westbrook. James Harden si aggiudica il duello a distanza col suo vecchio amico Chris Paul: 37 punti, 11 rimbalzi e 3 assist col 54.5% al tiro (12/22) e il 46% dalla lunga distanza (6/13) per il Barba, 20 punti, 10 rimbalzi e 9 assist per CP3. Tra le file dei Rockets si mettono in mostra anche Jeff Green e Eric Gordon, autori rispettivamente di 22 e 21 punti, mentre a OKC non bastano la doppia doppia da 17 punti e 12 rimbalzi di Steven Adams e la miglior versione di Danilo Gallinari ai playoff (29 punti con 9/17 dal campo e 2/5 da tre).

Dennis Izzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.