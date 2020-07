3 minuti (tempo di lettura)

La regular season NBA riparte in grande stile, con il derby di Los Angeles che premia i Lakers, capaci di imporsi di misura (103-101) sui Clippers, grazie a un canestro di LeBron James a poco meno di 13 secondi dal termine.







The King sbaglia un layup da distanza ravvicinata, ma raccoglie nuovamente il pallone e segna indisturbato i due punti che valgono la vittoria finale, rendendo vana la tripla di Paul George che pochi istanti prima aveva riportato la gara in equilibrio sul 101-101. Il numero 23 si rende poi autore di una gran difesa sul possesso finale, costringendo Leonard a scaricare per George per un tentativo disperato che non sortisce l’effetto sperato.

I Clippers, costretti a fare a meno di Lou Williams e Montrezl Harrell, entrambi candidati al premio di Sesto uomo dell’anno, partono malissimo e i Lakers ne approfittano, chiudendo il primo quarto sul +12 (35-23). Nel secondo quarto, gli uomini di Doc Rivers infliggono un parziale di +10 (29-19) ai gialloviola, portandosi a soli due punti di distacco dai rivali alla pausa lunga.

Ottima la prova della coppia Leonard-George, con entrambi in grande spolvero: il primo mette a referto 28 punti, 3 rimbalzi, 4 assist, 2 palle recuperate e altrettante stoppate, tirando col 44% dal campo (7/16) e il 75% da dietro l’arco (3/4), mentre il secondo si rende autore di 30 punti, 5 rimbalzi, 3 assist e altrettanti recuperi col 65% al tiro (11/17) e il 54.5% dalla lunga distanza (6/11).

I due, però, non sono in ottima compagnia: a parte Beverley (12 punti in appena 16’ in uscita dalla panchina) e JaMychal Green (8 punti e 4 rimbalzi con 3/6 dal campo e 2/4 da tre), infatti, il supporting cast dei Clippers produce davvero poco, anche e soprattutto a causa delle assenze di Williams e Harrell (rispettivamente 18.7 e 18.6 punti a partita in questa stagione).

Reggie Jackson, Marcus Morris, l’ex di turno Zubac, Shamet, Patterson, Noah e Coffey mettono insieme appena 23 punti con pessime percentuali al tiro (29% con 8/28) e da dietro l’arco (21% con 3/14).

Tra le file dei Lakers, il migliore in campo è Anthony Davis, miglior realizzatore e difensore dei suoi quest’anno: per lui ben 34 punti, 8 rimbalzi e 4 assist col 42% dal campo (8/19) e il 40% dalla lunga distanza (2/5). LeBron offre una prova non sufficiente per i suoi standard, chiudendo a quota 16 punti, 11 rimbalzi, 7 assist, un recupero e una stoppata con appena il 32% al tiro (6/19) e il 29% da tre (2/7).

Del supporting cast degli uomini di Vogel si salvano JaVale McGee, autore di 6 punti, 7 rimbalzi e 2 palle rubate in poco più di 11’, Kyle Kuzma (16 punti e 7 rimbalzi con 4/7 da dietro l’arco in uscita dalla panchina) e Dion Waiters, che fa registrare 11 punti col 50% al tiro (5/10) in 21’. Deludono, invece, i vari Caruso, Danny Green e Caldwell-Pope, che insieme totalizzano 19 punti col 29% dal campo (6/21) e il 18% da tre (2/11).

La sconfitta dei Clippers (44-21) fa ben sperare le inseguitrici, dato che la squadra guidata da Doc Rivers non ha ancora blindato il secondo posto in classifica: Denver Nuggets (43-22) e Utah Jazz (42-23) potrebbero approfittarne, così come Oklahoma City Thunder e Houston Rockets, entrambe a 40 vittorie e 24 sconfitte.

Allo stesso tempo, i Clippers hanno quasi sconfitto i Lakers senza due dei suoi giocatori principali, partendo peraltro malissimo. La sensazione è che quando la squadra tornerà al completo e ritroverà la condizione migliore, i californiani torneranno a ruggire.

I Lakers, dal canto loro, vincono ma non convincono del tutto. Con un LeBron sottotono, non può bastare un Davis da 34 punti per vincere contro chiunque e lo scarso apporto del supporting cast alla causa pare uno dei pochi punti deboli della prima della classe a Ovest, priva di Rondo e Bradley.

Pare quindi inevitabile che la strada verso il ritorno al titolo, che manca dal 2009-2010, sarà percorribile solo se Anthony Davis e LeBron James saranno sempre al top. Con almeno uno dei due fuori condizione, infatti, la squadra gialloviola fa una fatica enorme. Oltre a ciò, i Lakers hanno anche un problema nel chiudere le partite, non riuscendo quasi mai a sfruttare i parziali in proprio favore e facendosi spesso e volentieri raggiungere e superare dagli avversari.

Del resto, è inevitabile che due delle squadre più in forma e più forti della lega più competitiva al mondo abbiano non solo tanti pregi, ma anche numerosi difetti strutturali e problemi difficili da risolvere. Quest’anno non c’è una vera e propria squadra favorita per la vittoria dell’anello, la Golden State di turno per intenderci, ma tante ottime squadre che sulla carta sono più o meno sullo stesso livello, sia a Est che a Ovest.

Per far sì che il titolo prenda la via di Los Angeles, dunque, i Lakers dovranno gestire al meglio le due stelle Davis e LeBron e scegliere bene le rotazioni, mentre i Clippers dovranno recuperare le principali bocche da fuoco per dare manforte a Leonard e George. Lo spettacolo della NBA è ricominciato, ed è solo l’inizio. Le due squadre migliori della regular season a Ovest, Lakers e Clippers, si ritroveranno faccia a faccia anche nelle finali di Conference?

Dennis Izzo

