A una giornata dal termine della stagione 2019-2020 di Serie A, non tutto è ancora deciso: se la Juventus è già campione d’Italia, ragion per cui il suo ko col Cagliari (2-0 in Sardegna) non assume particolare rilevanza, infatti, è ancora apertissimo il duello per non retrocedere tra Lecce e Genoa: i salentini restano terzultimi, ma la loro vittoria sul campo dell’Udinese per 2-1, in concomitanza con la sonora sconfitta per 5-0 riportata dai rossoblu in casa del Sassuolo, permette agli uomini di Liverani di portarsi a -1 dal quartultimo posto. Cadono anche le già retrocesse SPAL e Brescia, sconfitte da Verona (3-0 al Bentegodi) e Lazio (2-0 all’Olimpico).







In zona Europa League, invece, la Roma, che passa per 3-2 in casa del Torino, condanna il Milan al sesto posto: ai rossoneri, infatti, non basta il roboante successo per 4-1 a Marassi con la Sampdoria per centrare l’approdo all’Europa League senza disputare i preliminari. Resta fuori dalla top 6 il Napoli, per la prima volta dal 2008-2009: gli azzurri, tuttavia, parteciperanno alla prossima edizione dell’Europa League, avendo vinto la Coppa Italia lo scorso 17 giugno contro la Juventus. Poker della Fiorentina al Bologna (4-0) e vittoria preziosa per l’Atalanta, che regola il Parma al Tardini (2-1) e si tiene stretta il terzo posto, rispondendo a tono alla Lazio. Di seguito i Top & Flop del penultimo turno di Serie A.

TOP

LAPADULA – L’esperto centravanti si fa trovare pronto nel momento decisivo, siglando il gol che regala i tre punti al Lecce in casa dell’Udinese a pochi minuti dal termine. Le sue reti pesano tantissimo per la corsa salvezza dei pugliesi, che continuano a sperare nella permanenza in Serie A.





BERARDI – Ennesima prestazione da incorniciare nella stagione della sua rinascita. Il Sassuolo è tra le migliori sorprese della Serie A anche e soprattutto grazie alle sue giocate da applausi, come quella con cui trova uno splendido gol da cineteca. Si rende anche autore di un assist per Traoré e permette a Caputo di andare a segno. Imprescindibile.

IBRAHIMOVIĆ – Un’altra doppietta pesantissima per lo svedese, che serve anche un bell’assist per Çalhanoğlu. Tocca quota 9 reti in Serie A e dimostra di poter ancora fare la differenza a quasi 39 anni. Con la conferma di Pioli potrebbe arrivare anche quella del gigante Ibra, fondamentale nel girone di ritorno coi suoi gol e il suo carisma.

CHIESA – Il classe ’97 annienta la difesa del Bologna a suon di percussioni che mandano in confusione i difensori avversari, scelte sempre giuste e intelligenti e, soprattutto, una tripletta d’autore, la prima in carriera, per mettere a tacere le critiche e dimostrare tutto il suo valore. Potrebbe lasciare la Fiorentina prima della prossima stagione, per cui ci tiene a concludere l’annata attuale al meglio.

FLOP

MILIK – Parte titolare in luogo di Mertens a San Siro, non riuscendo a non far rimpiangere l’assenza del belga. La difesa dell’Inter non deve fare gli straordinari per contenerlo, dato che il polacco non riesce praticamente mai a rendersi pericoloso e a dare l’impressione di poter pungere. Contributo praticamente nullo alla manovra offensiva dei suoi.

MASIELLO – L’ex centrale dell’Atalanta lascia troppo spazio a Berardi in occasione del gol del talento di Cariati, permettendogli di calciare senza troppe difficoltà, e commette altri errori grossolani che fanno crollare il Genoa sotto i colpi di un ispiratissimo Sassuolo. Insieme al suo compagno di reparto Romero, vive una serata da dimenticare. La permanenza in Serie A è seriamente a rischio.

DANILO – Serata complicata per lui e per i suoi compagni di reparto, con la Fiorentina che dilaga e chiude il match sul 4-0. Il Bologna subisce almeno un gol per la trentaduesima partita consecutiva (mai nessuna squadra era riuscita in una simile impresa prima d’ora nella storia della Serie A), facendo letteralmente infuriare il suo tecnico Mihajlović.

ALEX SANDRO – Ennesima prestazione negativa per il terzino brasiliano, mai in grado di creare spunti interessanti. A onor del vero, la Juventus tutta sbanda in casa del Cagliari, ma la prova dell’ex Porto è particolarmente deludente sia nel primo che nel secondo tempo.

Dennis Izzo

