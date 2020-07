1 minuto (tempo di lettura)

Nel caldo infernale di Silverstone la Racing Point è l’assoluta protagonista del venerdì. L’annuncio ufficiale circa la positività al Covid-19 di Sergio Perez ha scosso buona parte degli addetti ai lavori. Per il messicano non è sicuramente un bel periodo: nell’ultimo week-end è arrivato dietro il compagno, le voci sull’ingaggio di Vettel si fanno sempre più insistenti e adesso dovrà rinunciare a ben 2 gare. Viste le potenzialità della “rosa” ci si aspettava sicuramente un altro inizio per l’ex McLaren. Il sostituto designato è Nico Hulkenberg, che torna a bordo di una monoposto dopo metà anno. Nel frattempo il poco nominato Stroll strappa il primo tempo durante le FP2 e si candida seriamente a un posto per il podio, traguardo tanto ambito dal neo compagno. Per il canadese è indubbiamente un periodo positivo.







PL1

Le prove libere 1 decretano il gran momento di forma di Max Verstappen. Al momento, nonostante non abbia la vettura all’altezza, sembra l’unico vero pilota a poter impensierire Hamilton. Suo il primo tempo (1:27:422), davanti proprio al campione del mondo (4 decimi) e Stroll (5 decimi). Quarto Albon, a 8 decimi dal compagno ma con gomma gialla: anche la Red Bull sembra candidarsi come protagonista del gp britannico. Leclerc chiude quinto, mentre Vettel non riesce a girare a causa di un problema al sistema intercooler.





Bottas è a un secondo ma con le hard, dunque non da buttare questo sesto posto. Chiudono poi la top 10 i due piloti Renault, Ocon e Ricciardo, il già citato Hulkenberg e Kvyat. Nonostante per Nico sia un ritorno (corse in quella che era la Force India per 4 stagioni) adattarsi alla nuova vettura non sarà certamente semplice. Il tedesco correrà le prossime 2 gare e vista l’alta competitività della “pink Mercedes” il sogno del primo insperato podio potrebbe realizzarsi.

PL2 con una Racing Point al comando

Tanti colpi di scena, invece, nella seconda sessione di libere. Come detto in apertura Lance Stroll conferma il gran periodo di forma personale e della vettura stampando il tempo più veloce di giornata con 1:27:274. Seguono poi Albon, Bottas e Leclerc. Il thailandese si è mostrato in palla ma ha dovuto chiudere in anticipo per un brutto incidente, il “predestinato” invece non ha mostrato un buon passo gara, girando un secondo più lento di Mercedes e Red Bull. Attenti a Bottas: il suo terzo tempo è stato segnato con gomma media.

Hamilton è quinto con la hard, mentre si rivede la McLaren con Sainz sesto. Hulkenberg continua a macinare chilometri strappando un settimo posto che può dare fiducia. Chiudono poi la top 10 Gasly, Ricciardo e a sorpresa Kimi Raikkonen, che come tutti i motorizzati Ferrari patisce le prestazioni non ottimali. Gira pochissimo Vettel: il vincitore dell’edizione 2018 ha passato gran parte del pomeriggio ai box, uscendo per qualche giro con gomma rossa, non particolarmente performante. Il terzultimo tempo non è certamente gratificante. Il rischio di vedere un altro GP in lotta con le scuderie “di mezzo” è altissimo per i tifosi Ferrari.

Francesco Mascali

