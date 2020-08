Meno di un minuto (tempo di lettura)

Caronia: A pochi passi dal luogo in cui era stato rinvenuto i corpo senza vita della madre sono stati ritrovati resti umani

Caronia, Messina. Stamani intorno alle ore 12:20 sono stati ritrovati resti umani a pochi passi dal luogo in cui era stato rinvenuto il corpo senza vita di Viviana Parisi pochi giorni fa. Dopo l’appello di Daniele Mondello, padre del bambino, sul suo profilo Facebook, 300 sono stati i volontari accorsi in suo aiuto.







Ed è tra i volontari chi stamattina ha trovato resti umani e brandelli di abbigliamento (una maglietta e degli slip) che potrebbero essere di Gioele. La flebilissima speranza che il bambino potesse essere ancora vivo è svanita nel nulla, anche se si aspetta ancora la conferma degli esperti. Sul posto, infatti, la polizia scientifica, un geologo, i medici legali e il procuratore capo di Patti, Angelo Cavallo, che starebbero svolgendo i rilievi. Dopo 16 giorni di ricerche nelle campagne di Caronia, un ex carabiniere di Capo D’Orlando si è indirizzato tra i cespugli, nei pressi del traliccio dove era stata trovata la mamma e si è imbattuto nella terribile sorpresa.





In una estate strana, questa la vicenda da 16 giorni ci tiene tutti con il fiato sospeso. Una vicenda che, qualora dovesse essere confermata la morte del bambino, si farebbe sempre più misteriosa.

Maria Giulia Vancheri

