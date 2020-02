1 minuto (tempo di lettura)

Vittoria e leadership del mondiale. Con una maestosa prestazione, giunta dopo una gara autorevole e gestita per lo più in solitaria, Mitch Evans si è aggiudicato a Città del Messico la quarta tappa del mondiale di Formula E, categoria full electic che in questo inizio di campionato non sta affatto deludendo le aspettative dei fan confermandosi, dall’alto dei suoi 4 vincitori in 4 E-prix, una garanzia di spettacolo.







Hasta la vista, Mitch!

Il neozelandese ha il piede caldo, a confermarlo è il suo scatto “felino” che porta la sua Jaguar davanti a tutti poco dopo lo start. Lotterer, il quale aveva conquistato una grande pole position strappandola al collega, poco potrà nei confronti del rivale, e verrà risucchiato da altre vetture fino a urtare il muro e danneggiare irrimediabilmente la sua corsa.

Mentre il pilota Jaguar pianificava il suo dominio, nelle retrovie si consumavano rimonte. Quella di Felix Da Costa, a bordo di DS Techeetah, è la più proficua, visto che è valso al portoghese il secondo posto finale, piazzamento ottenuto dopo una decima piazza in qualifica e ad onor del vero frutto dei molteplici errori e ritiri dei piloti che lo precedevano (vedi Bird e De Vries).





Ancora niente podio per il bicampione in carica Jean Eric Vergne, compagno di team dello stesso Da Costa. Jev chiude quarto e dà segni di ripresa dopo le prime 3 tappe horror. A completare il podio un redivivo Buemi (primi punti iridati a bordo di Nissan) mentre Alexander Sims, alfiere Bmw iAndretti, conferma il suo valore rimontando dall’ultima alla quinta posizione, ottenendo anche il fastest lap della corsa. Le grandi delusioni del round messicano prendono le sembianze Mercedes. Nick De Vries ha speronato Frijns mentre era in lotta per il podio, mentre l’altro “stellato” Vandoorne ha gettato alle ortiche punti preziosi nelle battute finali, andando a muro.

Evans piglia tutto, vittoria & testa del mondiale

Per il neozelandese Jaguar è la seconda gioia della carriera e l’attuale leadership del mondiale, che dopo il suo quarto round lo vede svettare a quota 47 punti, +1 su Sims e +8 su Da Costa, in ripresa.

In chiave costruttori, la testa della classifica è ancora appannaggio della Bmw, che conserva un vantaggio di 12 punti su Jaguar e 15 su Mercedes.

Il 29 febbraio le vetture elettriche torneranno a darsi battaglia, si va a Marrakech (Marocco) per la quinta tappa di un mondiale che non conosce ancora padroni.

