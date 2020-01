2 minuti (tempo di lettura)

La calda terra sudamericana e le affascinanti strade cittadine di Santiago sono state teatro del round numero 3 del campionato mondiale di Formula E, gara che in Cile ha esaltato tutti gli appassionati e ha premiato alla bandiera a scacchi Maximilian Gunther e una strepitosa Bmw, competitiva e costante durante tutto l’arco del weekend.







La gara

Quella di Santiago de Chile sembrava essere una gara preda del giaguaro. Mitch Evans su Jaguar, con un giro altisonante, partiva infatti dalla pole position ma non aveva fatto i conti con Gunther, che già allo spegnimento dei semafori si fa sotto, intimorendo il britannico.

Mentre l’attacco del giovane 22enne tedesco ai danni dell’alfiere Jaguar avveniva a fuoco lento, dietro si consumava lo spettacolo (e le sportellate) tra Bmw iAndretti e Porsche, con protagonisti Lotterer e Sims, che non si sono risparmiati infiammando gli spettatori di Santiago. La battaglia costa caro all’inglese, costretto al ritiro dopo poche tornate.

Se nel primo doppio round mondiale in Arabia Saudita sono mancate all’appello, questa volta le Techeetah hanno dato prova di essere anche quest’anno, temibili per tutti. Partiti rispettivamente dalla quinta e sesta fila, Da Costa e Vergne si esibiscono in una spettacolare rimonta. Il due volte campione iridato infila senza pietà Abt, Vandoorne e le due Venturi, il portoghese non è da meno e lo segue. Sembra una rimonta destinata a vederli risalire la classifica, ma Jev si conferma campione di sfortuna in questo avvio di stagione e dopo l’ennesimo splendido sorpasso (stavolta ai danni di Wehrlein) accusa un problema nella sua monoposto che lo costringerà al ritiro a poche tornate dalla bandiera a scacchi.

Tanti avvicendamenti a centro-gruppo, ma la leadership della corsa conosce un nuovo padrone a 24 minuti dal termine, quando con una manovra all’esterno alla fine di curva 8, Maxi Gunther sopravanza Evans e prende, di forza, la testa.





Il britannico della Jaguar poco può dopo l’attacco deciso del collega e giocando sapientemente sul fattore batteria, rischierà poco o nulla, come con Da Costa, che lo colpisce con una staccata delle sue, rendendo incandescente il finale di gara.

A meno di 3 minuti dalla fine si decide la corsa cilena. Il portoghese del vivaio Red Bull si gioca il tutto per tutto, la guida Bmw preferisce agire d’astuzia, così alla penultima tornata avviene il sorpasso, ma la batteria del pilota Techeetah, ironia della sorte proprio in Bmw la passata stagione, sta per esaurirsi, così Gunther non esita a ripassarlo a una manciata di metri dall’arrivo, completando così la sua gara magistrale.

Per il giovanissimo tedesco originario di Oberstdorf si tratta della prima vittoria in Formula E, ma non finisce qui: con questo successo iscrive temporanemante il suo nome nell’albo dei record della categoria elettrica, figurando come il più giovane pilota a salire sul gradino più alto. A completare il podio, insieme allo stesso Antonio Felix Da Costa, figura Evans, mentre per la Mercedes quello di Santiago non è un passo indietro (De Vries 5° e Vandoorne 6° confermano la competitività della vettura di Stoccarda).

Gunther, che balzo! Bmw padrona dei costruttori

Prima dell’acuto di Santiago, Gunther aveva un pesante zero in classifica, prontamente cancellato dopo la grande affermazione, la prima in carriera. Il leader della classifica è però un pilota Mercedes, si tratta di Stoffel Vandoorne, che grazie a questi 8 punti approfitta del ritiro di Sims e lo scavalca. Bird si consola con il punto del giro veloce e resta terzo, mentre la quinta piazza è appannaggio di Di Grassi.

Fronte costruttori, la Bmw iAndretti Motorsport si conferma squadra da battere e balza in testa ai costruttori. 60 punti contro i 56 Mercedes e i 38 Envision Virgin.

La Formula E non ha deluso ancora una volta. Lo spettacolo delle vetture elettriche fa sempre più proseliti e tornerà il prossimo 14 febbraio, stavolta in Messico, dentro lo splendido Autodromo Hermanos Rodrìguez.

