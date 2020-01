1 minuto (tempo di lettura)

La presenza araba nel territorio di Sciacca si fa risalire all’840, quando infuriò la battaglia nelle zone del Platani e di Triocala, da loro ribattezzata Caltabellotta; in quel periodo anche Terme Selinuntine cambiò nome proprio in Sciacca, da al-Sciaqqah, forse inteso come ciaccazza, fenditura nella roccia da cui scaturiscono le acque o più probabilmente di separante, in quanto equidistante da Agrigento e Mazara del Vallo.







Sciacca con gli Arabi divenne sede di un Iqlim (distretto amministrativo-territoriale) e capitale degli Iqlim vicini. In quel periodo la città dovette rivestire un ruolo ben più elevato che in passato, questo si deduce dall’illustre geografo arabo Edrisi che, componendo al sua opera, scrive che il porto di Sciacca divenne uno dei principali della Sicilia nei traffici con Tripoli e la Tunisia.

Oggi è difficile ricostruire le strutture urbanistiche delle città siciliane medievali. Sotto la spinta delle incursioni musulmane, le città avevano rafforzato le strutture di difesa e alcune si erano trasformate in fortezze e piazzeforti per consentire alle popolazioni cristiane e bizantine di rifugiarvisi: questo fu il destino di Sciacca, vista la sua importanza geografica.





Rare si presentano le tracce materiali del tessuto urbano musulmano che si rintracciano nel sistema viario, a volte labirintico sfociante in vicoli ciechi o in cortili interni: è questa la peculiarità del quartiere musulmano del Rabato di Sciacca, tuttora caratterizzato dalla disposizione del cortile su cui prospettavano le abitazioni delle famiglie imparentate o dei clienti, a segnare il confine di proprietà.

Distrutta nell’860 Caltabellotta, la comunità tripolitana si ridusse a poca cosa tanto da trasferirsi a Sciacca; anche il vescovo si trasferì, fissando la sua dimora nei pressi del Monte Kronio; dagli imperatori bizantini venne chiamato Vescovato Croniense.

Pur iniziando con loro in Sicilia un moto di rinnovamento sia tecnico che produttivo, i nuovi coloni non vollero certo rinunciare alle risorse cerealicole caratteristiche dei latifondi. Essi fondarono all’interno numerosi casali e promossero un ammasso del frumento in porti come quello di Sciacca, che divenne uno dei principali punti di collegamento nei traffici con la Libia e la Tunisia.

