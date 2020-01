Meno di un minuto (tempo di lettura)

Il festival di Sanremo si avvicina e le recenti dichiarazioni del conduttore Amadeus hanno destato non poco scalpore nel mondo dello spettacolo. La vittima di queste frasi è stata la fidanzata di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello, che ha ricevuto da parte del presentatore il “complimento” di sapere stare un passo indietro a un grande uomo.







In seguito il conduttore ha dichiarato di essere stato frainteso in merito alla frase pronunciata, ma la reazione da parte di alcune donne dello spettacolo non si è fatta attendere.





Heather Parisi ha pubblicato un video-commento ironico sul proprio profilo Twitter, mentre Claudia Gerini, attraverso un post su un altro social-network molto noto come Instagram, ha mostrato la propria indignazione chiedendosi come mai nel 2020 possa essere pronunciata una frase così sessista.

Elisabetta Gregoraci, infine, ha mostrato molta rabbia riguardo alla sua esclusione dal ruolo di co-conduttrice del Dopofestival, mostrandosi sorpresa del fatto che Amadeus non sapesse nulla della trattativa per la sua scelta.

