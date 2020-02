2 minuti (tempo di lettura)

La Formula E entra nel vivo della sua season 6 facendo tappa a Marrakech, capitale marocchina di cultura e affascinante tradizione, ospitando il round numero 5 della competizione riservata alle vetture full electric, campionato che non smette di stupire e far proseliti.







Il perché ha una ragione agli occhi di tutti: Felix Da Costa è il quinto vincitore diverso in 5 gare, mettendo a segno una vittoria da 10 e lode che lo issa a sorpresa davanti a tutti nella generale.

La gara.

Dopo una qualifica vissuta da protagonista, Antonio Felix Da Costa parte al palo e non sbaglia lo start. Con tanto di bloccaggio aggressivo alla prima staccata il portoghese della Ds Techeetah tiene dietro Gunther su Bmw e Lotterer (Porsche), imprimendo già dai primi passaggi un ritmo discretamente importante.

Lo spettacolo in pista in terra marocchina lo regala il solito Jev. Partito a centro gruppo (solo un undicesimo posto in qualifica) il bicampione in carica della categoria si palesa come il più vivace in pista, facendo un sol boccone di Mortara, Buemi e Rowland, approfittando anche dello stop obbligato a Nick De Vries per un’infrazione sulla ricarica della batteria nelle fasi iniziali di corsa.

Il transalpino si sente a suo agio su una DS Techeetah che sta finalmente dando prova di tutto il suo potenziale, così a 30’ dalla bandiera a scacchi, sferra l’ennesimo graffio, passando con decisione Mortara e puntando deciso il podio.

Il balletto degli attack-mode si attiva a 25 dalla fine, quando Sims ed Evans (gara da ricostruire per lui in seguito ad un clamoroso errore del box Jaguar in qualy) si fanno largo nel folto centro-gruppo per risalire la classifica.

Prepotenza tedesca, risposta portoghese

La mossa che accende la gara si registra per merito di Maxi Gunther, che prima punta e poi aggredisce in curva-1 Da Costa conquistando la leadership dell’E-prix. Il tedesco corre con grande intelligenza, quella che basta per non sciupare energia extra ma non per contenere la furia del portoghese, che qualche minuto più tardi sfruttando abilmente la sua attivazione di attack-mode morde nuovamente il collega.





Sorpasso di piena potenza elettrica in rettilineo ai danni del pilota Bmw, che non ha opportunità di replica. È in questo frangente che il portoghese Techeetah fa la differenza, involandosi verso la sua prima vittoria di questa stagione, un successo fortemente cercato e conquistato.

Il team cinese non esulta con il solo portoghese, Vergne segue infatti il copione già seguito dal compagno di team: magistrale uso della zona di attivazione della modalità d’attacco e rincorsa sul giovanissimo tedesco di Oberstdorf, agganciato e puntualmente sorpassato a poche tornate dal termine con una pregevole mossa all’interno.

Da lì, una battaglia a dir poco epica tra i due, vinta a pochissime curve dalla fine dall’alfiere della Bmw, che con furbizia scavalca il due volte iridato: alla chequered-flag Vergne arriva senza batteria e per poco non si vede scippare il gradino più basso del podio dallo svizzero Buemi.

Da Costa leader, sarà sfida interna per il mondiale?

Alla bandiera a scacchi è Da Costa ad esultare. Il portoghese si dimostra caldissimo e si aggiudica con merito la quarta edizione dell’e-prix marocchino. Attenzione alla classifica, perché se è vero che Mitch Evans non molla (da ultimo a ottavo, mastodontica gara d’attacco), la condizione della DS Techeetah del portoghese e di Vergne spaventa per prestazioni e agonismo.

Da Costa sale a quota 68 e marca un primo allungo sul campionato, il neozelandese della Jaguar segue distanziato di 13 lunghezze. Rispettivamente terzo e quarto in generale Alexander Sims e Maxi Gunther con 46 e 43 punti, Vergne è soltanto ottavo (31 punti) ma il campionato è lungo e i valori reali stanno emergendo fuori, compreso il suo.

Con una Porsche in flessione ed una Mercedes che paga probabilmente di malizia, è la scuderia cinese il team da battere?

