Il colosso del fitness McFIT ha deciso di aprire il suo 35° centro in Italia. La meta designata è stata Catania che ha accolto nel famoso Corso Italia la prima palestra siciliana dell’azienda tedesca.







All’inaugurazione non sono mancate personalità di rilievo dell’ambiente sportivo e non. Presente Alessandro “Billy” Costacurta con la catanese Carlotta Ferlito.

Luca Torresan, Marketing and Communication Manager di McFIT, è apparso sorpreso nel vedere l’affluenza di persone venute alla presentazione della nuova sede che appare molto moderna e innovativa.

Non è mancato il sindaco Salvo Pogliese con tutta la giunta comunale. Il primo cittadino etneo, dopo aver ricevuto in regalo la maglia celebrativa della trentacinquesima sede, si è detto orgoglioso della scelta di McFIT di investire su Catania.

Costacurta è considerato tra i migliori difensori della storia del calcio italiano, tempi che furono. Billy, oggi è opinionista di calcio in TV, quindi non sono mancate alcune considerazioni sul calcio nostrano.





Da buon milanista, non poteva mancare una domanda sull’impatto di Zlatan Ibrahimovic nel suo secondo capitolo rossonero. L’ex difensore si è così espresso:

«Importante avere un giocatore in rosa con la professionalità e cattiveria agonistica che ha lui, ovvio che un giocatore con la sua storia e il suo tasso tecnico incida sui compagni, anche perché permette più soluzioni di gioco in avanti».

«Zlatan – prosegue -, come Cristiano Ronaldo per la Juventus e Romelu Lukaku per l’Inter, è un giocatore che oltre l’elevata caratura tecnica, dà un grosso impatto a livello mentale».

L’ex difensore rossonero si è detto anche fiducioso di una rinascita del calcio siciliano, mettendo l’Atalanta come modello da seguire per le squadre provinciali.

Per finire, ha elogiato il lavoro di due ex colleghi calciatori come Gennaro Gattuso e Roberto Mancini.

Sul primo ha detto che la ripresa recente del Napoli (ultime 7 partite in tutte le competizioni miglior squadra italiana per rendimento) è frutto dell’ottimo lavoro di “Ringhio”.

Ha poi elogiato il CT della nazionale, affermando che la bravura di Mancini è stata quella di dare spazio a quei giovani che in pochi avevano notato, dando nuova vita alla Nazionale, che potrebbe regalare soddisfazioni al prossimo Europeo che si disputerà anche in Italia.

Dario Consoli

Fonte foto di copertina: pagina Instagram @alessandrobillycostacurta

