Sono passati quasi 7 anni, da quando Michael Schumacher è stato vittima di un terribile incidente sul Meribel. Era il 29 dicembre 2013 e da quel giorno, sulle reali condizioni del 7 volte campione del mondo, si sa davvero poco. Indiscrezioni sparse lontane le une dalle altre mesi (se non anni). Un unico imperativo: massima riservatezza. Questo il volere della famiglia Schumacher, che in questi 7 anni si è chiusa a riccio dai riflettori del grande pubblico, dai microfoni dei media più importanti. 7 anni di silenzio, rotti all’interno delle mura del Grande Fratello. A parlare dello status in cui versa il mai dimenticato pilota ex Ferrari è stata Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore.







“Non parla, comunica solo con gli occhi“: queste le rivelazioni della show girl, attuale concorrente del reality più seguito della tv italiana. Parole di un certo peso, anche in virtù della sua fonte. Flavio Briatore è stato infatti team principal della Benetton quando Michael vinse i primi 2 mondiali della sua strepitosa carriera. Un rapporto sbocciato nella prima metà degli anni ’90 e poi proseguito quando il Kaiser fece le valigie per Maranello. Non uno qualunque, insomma, ma un personaggio molto vicino al tedesco.





A detta della Gregoraci “Solo tre persone possono andare a trovarlo”, poi continua: “Attualmente si trova in Spagna, a Maiorca. Sua moglie ha allestito un ospedale in una villa di lusso“. Sono notizie molto dettagliate a cui probabilmente non seguiranno forti smentite. Notizie che fanno crollare un castello di riservatezza che durava ormai da quasi 7 anni. Un castello che soprattutto familiari, amici e i collaboratori più vicini a Schumacher si sono ben riguardati da proteggere, con notizie vaghe e telegrafiche.

Silenzi mantenuti dal fratello, pilota nel DTM con Mercedes, dalla moglie, dalla storica manager Sabine Kehm e perfino dal figlio Mick Schumacher, campione in F3 nel 2018 e ora leader del mondiale di F2. Solo Jean Todt, attuale presidente FIA ed ex AD della rossa, si è sbottonato in questi ultimi 2 anni: “Guardo le gare con lui“, “Spero che il mondo possa rivederlo. Lui e la sua famiglia stanno lottando ogni giorno per questo“. Un castello di segreti e riservatezza scalfito da dentro le mura del Grande Fratello.

Francesco Mascali

