Anche la stagione europea è ai nastri di partenza e Ginevra è la sede designata per il sorteggio dei gironi. Pirlo alla sua prima esperienza europea troverà il suo ex allenatore Lucescu, nei panni di tecnico della Dynamo Kiev. Sarà inoltre la prima volta che Cristiano Ronaldo e Messi si troveranno l’uno di fronte all’altro nella fase a gironi: una corsa tra i migliori di questa generazione per il primo posto. A completare il girone G il Ferencváros. Atalanta nel girone D con Liverpool, Ajax e Midtjylland: quest’ultima non dovrebbe essere un problema e l’Ajax non è quello delle ultime due stagioni. Passare agli ottavi di finale è più che possibile.







Anche la Lazio, panchina corta permettendo, ha la possibilità di giocarsi le sue carte. Contro i capitolini sono stati sorteggiati nel girone F Zenit, Borussia Dortmund e Club Bruges. L’Inter infine se la vedrà contro Real Madrid, Shakhtar e Borussia Mönchengladbach: anche quest’anno un girone insidioso, ma la rosa dei nerazzurri è di assoluto valore e l’imperativo sarà passare alla fase finale.

I gironi di quest’anno sembrano particolarmente equilibrati rispetto agli scorsi anni, con il solo girone H a potersi fregiare del titolo di “girone di ferro“: PSG, Manchester United, Lipsia e Istanbul Başakşehir.





Durante il sorteggio sono stati premiati i migliori giocatori della Champions League dello scorso anno. Quasi monopolio del Bayern con ben 3 giocatori su 4 premiati come i migliori dei rispettivi ruoli: a Manuel Neuer il premio di miglior portiere, Kimmich premiato come miglior difensore e ovviamente Lewandowski è stato il miglior attaccante della stagione finita un mese e mezzo fa. Infine Flick, tecnico dei tedeschi è stato premiato come il migliore dell’annoSolo Kevin De Bruyne con il premio come miglior centrocampista evita alla squadra bavarese di portarsi a casa tutti i premi individuali.

Di seguito i gironi completi dopo il sorteggio di Ginevra:

Girone A: Bayern Monaco, Atletico Madrid, Salisburgo, Lokomotiv Mosca.

Girone B: Real Madrid, Shakhtar Donetsk, INTER, Borussia Mönchengladbach.

Girone C: Porto, Manchester City, Olimpiacos, Marsiglia.

Girone D: Liverpool, Ajax, ATALANTA, Midtjylland.

Girone E: Siviglia, Chelsea, Krasnodar, Rennes.

Girone F: Zenit San Pietroburgo, Borussia Dortmund, LAZIO, Club Brugge.

Girone G: JUVENTUS, Barcellona, Dinamo Kiev, Ferencváros.

Girone H: Psg, Manchester United, Lipsia, İstanbul Başakşehir. Francesco Mascali

