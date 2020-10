2 minuti (tempo di lettura)

A sorpresa è Bottas a conquistare la Pole Position in quel del Nurburgring con il crono di 1:25:269. Il Finlandese batte gli attesissimi Hamilton e Verstappen, che sembravano sicuri della prima fila. Giro strepitoso di Leclerc, che conquista un’insperato quarto posto, davanti alla Red Bull di Albon. Vettel parte dalla undicesima piazza, ma in questo gp di casa avrà la possibilità di partire con una mescola diversa. La notizia del giorno è il ritorno all’ultimo minuto di Hulkenberg, anche lui tedesco.







Q1

Al via delle qualifiche del GP dell’Eifel gli occhi sono tutti per Nico Hulkenberg. Il tedesco ex Renault torna a bordo della “Pink Mercedes” per sostituire stavolta Lance Stroll. Il canadese non si è sentito molto bene in mattinata (ignota la causa del malessere). Dopo aver sprecato la chance del primo podio in carriera durante l’incredibile GP dello scorso anno, un’altra occasione per Hulk al GP di casa. Non correre le libere purtroppo è un handicap non da poco, specie se vieni chiamato all’ultimo minuto. Ultima posizione, dunque, per il 27, ci si aspettava un risultato simile, che potrà sicuramente essere migliorato nella gara di domani.

Verstappen chiude la Q1 al comando della classifica con il tempo di riferimento di 1:26:319, mentre entrambe le Ferrari si fanno rivedere nelle zone che contano chiudendo 6° e 9°. Raikkonen condivide l’ultima fila con Hulkenberg: non bene in Germania Iceman, che partirà dietro il compagno che invece è riuscito ad accedere alla Q2. Russel e Latifi occuperanno la 9° fila, mentre Grosean per soli 20 millesimi viene eliminato in Q1. Anche in questo caso molto meglio il compagno di squadra che accede serenamente nella seconda sessione.

Eliminati in Q1: Grosjean, Russel, Latifi, Raikkonen, Hulkenberg.





Q2

Hamilton ci prova fino alla fine e riesce a strappare un bel 1:25:390: miglior crono di sessione per il campione del mondo, subito dietro Verstappen. Terzo Bottas, terzo a mezzo secondo dal compagno di squadra ma con un evidente margine che si lascia per l’ultima sessione di qualifiche. Da segnalare il cambio di strategia della Mercedes, che per non rischiare (ben 4 decimi di distanza dalla pole provvisoria) cambia le gomme di entrambi dalle medie alle soft.

Leclerc con il quinto tempo è agevolmente dentro la Q3. Male invece Vettel, che migliora veramente poco dalla gomma media e partirà dalla undicesima posizione. Poco male comunque, perchè partirà a ridosso della top 10 ma con la possibilità di montare una mescola diversa. Giovinazzi migliora ancora di più conquistando la 14° posizione davanti a Magnussen, ultimo tra gli esclusi. Il pilota pugliese è dunque il terzo qualificato sui 6 motorizzati Ferrari. In mezzo le AlphaTauri di Gasly e Kvyat, dodicesimo e tredicesimo.

Eliminati in Q2: Vettel, Gasly, Kvyat, Giovinazzi, Magnussen.

Q3, pole position a sorpresa di Bottas

Tensione alle stelle nei box Red Bull e Mercedes. Per una volta la pole position non è un’esclusiva dei piloti Mercedes e questo fa molto bene alla Formula 1. Nonostante ciò la prima fila è tutta Mercedes, ma in prima posizione c’è Bottas: che la vittoria del GP di Sochi sia stato veramente il famoso click di svolta per la sua stagione? A oltre 2 decimi Hamilton, che domani sarà in lotta per la vittoria numero 91, un numero che ormai cerca di raggiungere da tempo e che potrebbe agguantarlo proprio nel GP di casa di Schumi.

Verstappen terzo, che condividerà la seconda fila con uno strepitoso Charles Leclerc, quarto e a meno di un secondo dal poleman. Quinto Albon, a mezzo secondo dal compagno e da cui ci si aspettava almeno un quarto posto. Bene le due Renault, con Ricciardo in sesta posizione ed Ocon in settima. Tra le due McLaren invece si infila Perez, nono, con Sainz a chiudere la top 10. Dalla casa di Woking, specie dopo le prime due sessioni di qualifica, ci si aspettava di più, peccato.

Francesco Mascali

