Impatto del passaggio dalle alte temperature estive, che ormai in alcune zone d’Italia sono soltanto un lontano ricordo, a quelle basse tipiche dell’inverno: l’effetto sull’umore delle persone è un discorso caldo in questo periodo, specie tra i meteoropatici. Un argomento che divide spesso chi preferisce il calore estivo, soprattutto quando si tratta di andare al mare, e chi le temperature invernali, più che altro perché non sopporta il sudore.







Il passaggio tra i due estremi molte volte è velocissimo e dal sudore possiamo trovarci a combattere con il raffreddore o con l’influenza. Come affrontare questo passaggio quindi? Il primo passo che si fa è quello di vestirsi a “cipolla”, ovvero a più strati in modo da potersi svestire o coprire in caso di cambio repentino di clima, evitando così di avere colpi di freddo sulla pelle travolta dalla sudorazione.





Un altro aspetto riguarda senza dubbio l’alimentazione. Lo scopo è quello di permettere al corpo di potersi adattare alle diverse condizioni climatiche. Questo obiettivo si può perseguire attraverso una dieta sana ed equilibrata, per assicurare al fisico tutte le sostanze nutrienti per fronteggiare l’oscillazione delle temperature. C’è una differenza infatti anche nel metabolismo, perché in estate si tende a scaricare più facilmente le tossine.

Un altro aspetto di non poco conto, come abbiamo detto, è quello relativo al cambiamento dell’umore. In molti vengono colti da depressione con l’abbassarsi dei valori termici. Diversi studi dimostrano come questo sia dovuto alla minore produzione di serotonina, causata a sua volta dalla mancanza di luce solare. Le soluzioni per porre rimedio a questo tipo di stato d’animo sono diverse e vanno dalla terapia luminosa, o fototerapia, a quella farmacologica, fino alla somministrazione di aria ionizzata, alla terapia cognitivo-comportamentale e al completamento temporizzato dell’ormone melatonina.

