1 minuto (tempo di lettura)

Il GP dell’Eifel ha consegnato la vittoria numero 91 a Lewis Hamilton che eguaglia cosi Micheal Schumacher nella terra del Kaiser. Verstappen e Ricciardo compleatano il podio. Bottas molto sfortunato oltre che pasticcione ma il guaio all’ibrido ha consegnato di fatto la vittoria al suo compagno di squadra.

Primo podio in Renault di Ricciardo e ora Abiteboul dovrà farsi un tatuaggio in virtù della scommessa persa con l’italo-australiano.







CRONACA DELLA GARA

Allo spegnimento dei semafori le monoposto si muovono dai blocchi compatti con Hamilton che prova a insediare la prima posizione di Bottas in curva uno spingendo il compagno di squadra quasi fuori pista ma in curva due il finlandese torna su e difende la posizione.

Poi tutto il gruppo scivola via senza problemi da segnalare sopratutto un’ottimo spunto di Giovinazzi che guadagna nel primo giro 3 posizioni.

Al giro 6 l’attacco di Daniel Ricciardo a Leclerc in curva uno ma il bloccaggio e il monegasco riesce e tenersi il quarto posto momentaneo.





Pit stop di Albon al giro 8 causato da uno spiattellamento all’anteriore sinistra avuto al primo giro.

Giro 9, sorpasso clamoroso di Ricciardo che prima incrocia la traiettoria con il 16 della Ferrari ma deve arrendersi in esterno all’australiano. Qualche giro dopo è il momento del pit stop per lui mentre il suo compagno di squadra fa un testacoda in curva uno nel tentativo di passare Giovinazzi e cambio gomme per il tedesco che sceglie la gomma dura.

Errore di Bottas al giro 12 e Lewis Hamilton ne approfitta per passare costringendo il 77 al pit stop per mettere le gomme gialle.

Colpi di scena prima con la VSC che danneggia il 77 poi il “No power” urlato in radio e il conseguente ritiro al giro 19. Verstappen che si avvicina tanto al leader della corsa e siamo al giro 18.

Piccolo sussulto della gara al giro 45, con Norris che è costretto al ritiro e lascia la monoposto in una zona di sicurezza ma la Race Direction manda dentro la Safety Car. I team ne approfittano per una sosta.

Qualche giro di SC ma alla ripresa non succede nulla e il GP dell’ Eifel non regala tante emozioni si conclude con la vittoria numero 91 di Hamilton e l’ulteriore sigillo del 44 sul mondiale.

Antonio Maimone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.