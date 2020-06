2 minuti (tempo di lettura)

Pronti, via! Il mese di giugno segna il ritorno dell’attività agonistica per quanto riguarda il calcio professionistico di massima divisione. Se infatti durante il mese di maggio scorso era toccato alla Bundesliga dare l’esempio con il ritorno al calcio giocato, seppur a porte chiuse, giugno vedrà di scena un palinsesto ricco oltre ogni misura. In programma ci sono infatti ben 145 partite di campionato, che riguardano il calcio spagnolo, inglese, italiano e naturalmente tedesco. Niente Ligue 1 né Coppa di Francia, visto che sono state adottate altre misure dal Premier Macron, anche se non ci sono ancora comunicazioni ufficiali per quanto riguarda le competizioni internazionali di Europa e Champions League.







Torna il calcio: chi vincerà Premier, Bundesliga, Liga e serie A?

Al momento ai nastri di partenza ci sono questi tre campionati, con un calendario intenso oltre ogni possibile immaginazione. Assisteremo infatti a una vera e propria scorpacciata di calcio dopo quasi tre mesi di stop, Bundesliga esclusa. Sarà la Spagna a guidare sia il ritorno in campo, sia il calendario, avendo optato per una formula e soluzioni ad hoc, viste le condizioni climatiche di alcuni stadi. Si giocherà quasi esclusivamente in serale e notturna, a differenza della serie A e della Premier inglese. In Premier sarà probabilmente solo una formalità rivedere in campo i campioni d’Europa del Liverpool che hanno dovuto attendere ben 30 anni per tornare a vincere anche in campionato. Sarà di fatto la prima volta per la Premier League. Klopp aveva già dato un distacco abissale a Pep Guardiola, prima della sospensione del campionato, e ora che si torna a giocare si partirà appunto da un sostanziale +25, tanti sono i punti di distacco che separano il Liverpool dal Manchester City. Differente il discorso invece in Bundesliga, anche se il Bayern Monaco continua a macinare terreno, mentre sia il Borussia Dortmund, sia il RB Lipsia, hanno incontrato qualche difficoltà di troppo. Differente invece il discorso che unisce sia la Liga spagnola che il nostro campionato di serie A. Nonostante in Spagna tutto si riduca alla solita sfida del Gran Clasico, tra Real Madrid e un po’ quotato Barcellona, sarà comunque partita vera, che riprenderà da dove avevano lasciato Messi da una parte e Sergio Ramos dall’altro.





Sfida a tre tra Lazio, Juve e Inter per la vittoria del campionato di A

Lo stesso potrebbe certo dirsi per la serie A, dove però la sfida ai vertici riguarda al momento tre formazioni: la Juventus dei record che resta la squadra più quotata per vincere anche quest’anno, dovrà però difendersi da una Lazio attrezzata e molto agguerrita, mentre anche la stessa Inter di Antonio Conte non è ancora fuori dai giochi. Giochi che dovrebbero favorire Atalanta e Roma, rispetto al Napoli di Gattuso, per quanto riguarda il quarto posto e il quinto in Europa League. Discorso completamente riaperto quindi per le scommesse serie a in termini di quote di pronostici e del fantacalcio, in attesa del calcio d’inizio. Per il Napoli, ad esempio, resta aperta la porta per la piccola Europa, visto che prima dell’interruzione gli azzurri avevano dimostrato di avere tutti i numeri e le carte in regola per tornare su livelli accettabili e per ottenere un sesto posto che salverebbe, almeno in parte, da una stagione disastrosa, iniziata con Carlo Ancelotti, addirittura come super favorita nel ruolo di anti Juve. Una dimostrazione che spesso partire troppo favoriti comporta brutti scivoloni in classifica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.