Quattordicesimo turno de La Liga e nuovo giro di emozioni e gol nel torneo iberico, in cui la città di Madrid continua a farla da padrone. A prendersi la copertina, nonostante il risultato deludente di 2-2 fra Barcellona e Valencia, è Lionel Messi. Il numero dieci argentino infatti ha siglato ieri la rete numero 643 in carriera con il suo club, eguagliando il mitico Pelè. Una rete che non è servita a regalare i tre punti agli uomini di Koeman, che in precedenza avevano trovato la via del gol con Araujo. Per gli ospiti, che si sono confermati squadra combattiva nonostante una classifica deficitaria, le reti di Gomez e Diakhaby. In virtù di questo risultato i blaugrana perdono terreno dalla vetta e dalla zona Champions League, mentre i pipistrelli conservano appena due punti di margine dal terzultimo posto.

Ad aprire la giornata però, nel consueto anticipo del venerdì sera, sono state Athletic Bilbao ed Huesca. I baschi, nonostante le fatiche del turno infrasettimanale, hanno battuto gli aragonesi con il punteggio di 2-0. Vittoria arrivata nel finale grazie alle reti di Kenan Kodro e Nunez, con il vantaggio dei locali arrivato su calcio di rigore e conseguente espulsione ospite di Pulido. Questa vittoria proietta i padroni di casa nella parte sinistra della classifica, mentre i rossoblu restano mestamente in penultima posizione.

Oltre al match del Camp Nou, nella giornata di sabato si sono giocati altri quattro match. A distinguersi fra tutte sono state l’Atletico Madrid ed il Villarreal. I colchoneros, dopo il ko nel derby contro il Real Madrid, hanno battuto per 3-1 l’Elche. La doppietta di Suarez e la rete di Diego Costa hanno reso vana la marcatura ospite di Boyè. Un successo molto importante per i madrileni, che guadagnano due punti sul Barcellona e soprattutto scacciano via i fantasmi di una crisi. Per l’Elche una nuova battuta d’arresto, che riduce di un solo margine il vantaggio sulle secche della zona calda.

Il Villarreal invece ha rafforzato il quarto posto grazie al successo in trasferta sul campo dell’Osasuna. Un 3-1 che lascia spazio a pochi dubbi, considerando che la sfida non è stata quasi mai in equilibrio. I padroni di casa, sempre più ultimi ed in preda ad una crisi senza fine, hanno giocato per più di settanta minuti con un uomo in meno dopo il rosso ad Aridane Hernandez. Gli uomini di Emery hanno approfittato di questa situazione siglando una doppietta con Moreno ed una rete con Fernando, che hanno annullato il momentaneo 1-2 di Torres.

Oltre a questi due risultati, a far notizia sono le deludenti prestazioni di Siviglia e Real Sociedad. Gli andalusi non sono andati oltre l’1-1 interno contro il Valladolid. Ad aprire le marcature il calcio di rigore realizzato da Ocampos nella prima frazione, con gli ospiti che hanno beffato i ragazzi di Lopetegui grazie al pari di Raùl Garcia realizzato a tre minuti dalla fine. Il pareggio del Sanchez Pizjuan permette ai biancoviola di conquistare un punto importante in ottica salvezza, mentre i padroni di casa restano in zona europea.

Nuovo risultato deludente, come precedentemente anticipato, per la Real Sociedad. Gli uomini di Alguacil per il quinto turno di fila non trovano l’appuntamento con la vittoria, e dopo la sconfitta di mercoledì contro il Barcellona, cadono anche sotto i colpi del Levante. Il vantaggio iniziale di Isak è stato ripreso e superato grazie alle reti di Roger Martì e Jorge Frutos. Per i valenciani rossoblu un risultato importantissimo, che da morale per il prosieguo del torneo e soprattutto rilanciano le proprie chance in chiave salvezza. I baschi restano in zona Champions, ma con i recuperi delle avversarie ancora da disputare potrebbero trovarsi addirittura quinti dopo un super avvio stagionale.

Nella giornata di domenica, infine, si sono giocate le restanti partite. Tre su quattro sono terminate con lo stesso punteggio, ossia due a zero. A trionfare sono state Celta Vigo, Granada e Getafe, rispettivamente contro Alavès, Betis e Cadice.

I galiziani continuano il loro momento magico grazie alla doppietta di Brais Mendez e salgono all’ottavo posto. Periodo eccezionale per i ragazzi di Coudet, che di questo passo si candidano ad un posto in Europa League. Momento negativo invece per gli ospiti, che scivolano ulteriormente nelle retrovie della classifica.

Il Granada invece sembra aver ritrovato lo smalto di inizio stagione, e grazie ad un super Soldado è riuscito ad avere la meglio sul Betis Siviglia. La squadra guidata da Diego Martìnez Penas si conferma così nei quartieri alti della classifica. Il Betis invece si assesta in dodicesima posizione con soli due punti di margine dalla Segunda Division, in una classifica che più corta non si può nella parte inferiore.

Infine il sorprendente successo del Getafe sul Cadice. I madrileni hanno espugnato lo stadio Ramon de Carranza grazie ad Hernandèz e Nikola Maksimovic, mettendo in cassaforte tre punti d’oro. Con questa vittoria infatti gli ospiti raggiungono metà classifica, mentre questo passo falso non pregiudica il cammino più che positivo del Cadice.

Nella serata di domenica infine il posticipo fra Eibar e Real Madrid. I campioni di Spagna si sono imposti in trasferta con il punteggio di 3-1, dimostrando un ottimo stato di forma. Le firme sul successo sono di Benzema, Modric e Vazquez, mentre per i locali marcatura ad opera di Enrique Martìnez. Una vittoria che certifica lo stato di salute dei blancos, che hanno finalmente trovato la quadra dopo un avvio di stagione complicato. Per i baschi una sconfitta che li mantiene nel gruppo di squadre a ridosso della zona retrocessione.

Ecco la classifica aggiornata:

Atletico Madrid **, Real Madrid 29 – Real Sociedad *** 26 – Villarreal 25 – Barcellona *, Granada * 21 – Siviglia ** 20 – Celta Vigo 19 – Cadice 18 – Athletic Bilbao 17 – Getafe *, Betis Siviglia 16 – Valencia, Eibar 15 – Levante *, Elche **, Alavès, Valladolid 14 – Huesca, Osasuna * 11

*una partita in meno

** due partite in meno

*** una partita in più

Davide Artale

