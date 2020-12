Meno di un minuto (tempo di lettura)

MESSINA – Sabato 19 dicembre 2020 in seconda convocazione, si è riunita l’assemblea territoriale per l’elezione del Presidente provinciale, del Consiglio Provinciale e del revisore dei conti del CSI di Messina per il quadriennio 2020/2024. I lavori, presieduti dal Santi Interdonato, si sono svolti in via telematica mentre le operazioni di voto si sono svolte presso la sede provinciale del CSI sita all’interno del Centro Polisportivo Giovanni XXIII in pieno rispetto delle norme Anti Covid19.

Erano presenti o rappresentate 30 società, più del 50% delle aventi diritto.

Al termine delle operazioni di voto e di scrutinio, il governo del CSI di Messina risulta affidato a:

Presidente:

Smedile Santi

Collegio dei Revisori dei Conti:

Revisore effettivo:

Pappalardo Oscar

Revisori Supplenti:

Di Vita Domenico

Composizione del Consiglio di Comitato, composto da 8 eletti:

Interdonato Santi;

Smedile Bruno;

Di Marco Francesco;

Trifilò Mario;

Gugliotta Mansueto;

Beccore Gaetano;

Farina Raffaele;

Frigione Angelo.

