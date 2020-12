1 minuto (tempo di lettura)

Nella vita, bene o male, tutti abbiamo avuto storie importanti dove la fiducia nel partner e il suo amore ci facevano sentire vivi. Ma se con la maggior parte delle persone possiamo avere questa caratteristica in comune, abbiamo allora anche quella del tradimento. Infatti, tutti almeno una volta nella vita siamo stati traditi o abbiamo tradito.

Ma perché si cade in questa trappola facendoci diventare fedifraghi? Quando si parla di tradimento, ognuno ha la sua personale idea. Infatti c’è chi si sente tradito dopo che ha scoperto il partner a letto con un’altra persona e a chi basta sapere che il partner è andato a cena fuori senza dirlo.

Quanti di noi si sono chiesti: “Come mai mi ha tradita?” Oppure: “Come mai l’ho fatto?”. L’infedeltà, è una tematica che crea domande, incubi e curiosità. Numerosi scienziati e sessuologi che studiano le relazioni, nel corso degli anni hanno scoperto alcuni fatti da non sottovalutare.

Infatti, secondo una ricerca condotta dal The Journal of Sex Research, il motivo principale che ci spinge a tradire è la mancanza d’amore. Banale giustificazione? Qualunque sia la risposta il 70% delle persone tradisce perché si sente trascurato sentimentalmente o non viene soddisfatto sessualmente. Secondo la dottoressa Alessandra D. Fisher, l’uomo tradisce per una questione di testosterone: infatti più un uomo ha i testicoli grandi più avrà la tendenza a tradire. Secondo gli scienziati ci sarebbe una spiegazione evolutiva: più si ha voglia più si hanno opportunità riproduttive.

“Si tradisce più spesso per debolezza che per deliberato desiderio di tradire.”

(François De La Rochefoucauld)

Inoltre, il tradimento è un fattore ad alto rischio e secondo gli scienziati, dopo anni che si ha una relazione monogama si tende a cercare la novità, il nuovo. Adesso, nell’era dei social sicuramente “l’occasione fa l’uomo ladro” e per trovare qualcosa di nuovo basta poco, eppure secondo una ricerca non si tradisce di più rispetto a 30 anni fa. Quindi sembrerebbe che gli infedeli di oggi non si siano moltiplicati, semplicemente hanno trovato un modo più semplice per farlo.

Ma tradiscono di più gli uomini o le donne? Questo gli scienziati ancora non lo sanno, ma secondo uno studio di Evolutionary Psychology spiega “che gli uomini e le donne hanno un’idea diversa riguardo al tradimento e quello che pensiamo in merito dipende anche dal nostro stile di attaccamento.”

Questo non vuol dire che non possiamo avere relazioni durature e monogame, significa semplicemente che come diceva Edith Hamilton: “L’amore non può vivere dove non c’è fiducia.”

Nicole Rastelli

