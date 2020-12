1 minuto (tempo di lettura)

Turno infrasettimanale anche per quattro squadre del massimo campionato spagnolo. Sono scese in campo infatti Real Madrid ed Athletic Bilbao e Barcellona e Real Sociedad, compagini che all’inizio del prossimo anno dovranno disputare la Supercoppa di Spagna. Le due big si sono classificate prima e seconda, mentre le formazioni basche erano le finaliste della Coppa del Re, che purtroppo a causa del Covid non ha ancora potuto decretare un vincitore. Proprio per questo la federazione spagnola ha deciso di far disputare questi due incontri, in calendario alla diciannovesima giornata, fra martedì e mercoledì.

Nella prima sfida, fra Real Madrid ed Athletic, a spuntarla sono stati i blancos. Gli uomini di Zidane infatti hanno portato a casa i tre punti grazie alla doppietta di Benzema ed al sigillo di Kroos, che hanno reso vana la marcatura di Ander Capa per i baschi. Successo importantissimo per i galacticos, che danno seguito al derby vinto nel precedente turno agganciando in vetta proprio i cugini colchoneros. A differenza dei concittadini, i biancorossi però hanno due sfide in meno disputate. Quarta vittoria in dieci giorni per il Madrid, che dimostra di aver superato il momento difficile post Kiev. Gli ospiti invece restano a metà classifica, nel gruppetto a quota quattordici.

Tre punti anche per il Barcellona, che trova la seconda affermazione consecutiva dopo un periodo difficile sia dal punto di vista degli infortuni che dei risultati. Gli uomini di Koeman si aggiudicano lo scontro diretto in chiave Champions contro la Real Sociedad in virtù delle reti messe a segno da De Jong e Jordi Alba. Inutile ai fini del risultato la rete siglata da Da Silva. Il punteggio di 2-1 maturato al Camp Nou permette ai catalani di avvicinarsi alle zone nobili della classifica, con il distacco dal terzetto di vetta che si è ridotto a sei lunghezze. Per i ragazzi guidati da Alguacil invece una battuta d’arresto che non fa perdere la vetta de La Liga. Sconfitta che però deve far riflettere visto che negli ultimi quattro incontri hanno raccolto solamente tre punti. Peraltro i baschi adesso sono l’unica squadra ad aver disputato quattordici turni di campionato, rispetto all’Atletico Madrid che ha gli stessi punti ma con ben tre incontri in meno giocati.

Ecco la classifica aggiornata dopo questi due match:

Real Madrid, Real Sociedad***, Atletico Madrid ** 26 – Villarreal 22 – Barcellona * 20 – Siviglia ** 19 – Granada * , Cadice 18 – Celta Vigo, Betis Siviglia 16 – Eibar 15 – Valencia, Athletic Bilbao , Elche **, Alaves 14 – Getafe *, Valladolid 13 – Levante *, Huesca, Osasuna * 11

* una partita in meno

** due partite in meno

*** una partita in più

Ricordiamo inoltre che ieri sera si sono giocati i sedicesimi della Coppa del Re, con alcune squadre de La Liga impegnate. A tal proposito ecco tutti i risultati:

Pulpileno-Lugo 1-2

Cantolagua-Valladolid 0-5

Marchamalo-Huesca 2-3 dts

Portugalete-Ponferradina 1-0

Sestao-Tenerife 0-2

Tomares-Osasuna 0-6

Ciudad de Lucena-Siviglia 0-3

Ourense-Leganes 0-1

Coria-Real Oviedo 2-3

