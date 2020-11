3 minuti (tempo di lettura)

Undicesimo turno de La Liga ricco di emozioni quello appena trascorso. La copertina di questo turno, ancora una volta, la prende l’Atletico Madrid, che vincendo per 1-0 al Mestalla di Valencia grazie all’autorete di Lato, si proietta a ridosso della testa della classifica. Gli uomini guidati da Simeone fanno loro un match spigoloso e soprattutto mantengono l’imbattibilità nel torneo. Fase difensiva granitica, con appena un gol subito nelle ultime cinque vittorie consecutive a fronte di undici reti segnate. I padroni di casa, invece, in virtù di una classifica molto corta, scendono in tredicesima piazza perdendo contatto con la zona europea.

Ad aprire il turno di questa settimana, come di consueto di venerdì sera, sono state Valladolid e Levante. Le due compagini si sono divise la posta con il punteggio di 1-1, un risultato che non serve a nessuno per dare una svolta al proprio cammino stagionale. Per i locali, a segno con Guerreiro, il margine dai rivali, valenciani resta di due lunghezze. Per il Levante a segno su rigore a pochi minuti dalla fine il centrocampista Campana, finora tra i più positivi in un avvio di stagione parecchio modesto.

Nella giornata di sabato, oltre alla sopra citata vittoria dell’Atletico, si sono giocate altre tre partite. A far rumore è stata la sconfitta del Real Madrid contro l’Alaves per 2-1. A Valdebebas, gli uomini guidati da Zidane, hanno ceduto il passo agli avversari nella prima ora di gioco subendo le reti di Lucas Perèz e Mato Sanmartìn. I madrileni non sono riusciti a rimettere in piedi il match nonostante la marcatura di Casemiro. Una sconfitta pesante che allontana i galacticos dalla vetta, un ko inatteso dopo la bella prestazione in Champions a San Siro contro l’Inter di metà settimana scorsa. Un solo punto in tre partite per i blancos e copiose critiche da parte dei media verso la squadra. I ragazzi allenati da Machin invece conquistano tre punti fondamentali in ottica salvezza, proiettandosi a metà classifica con tre punti di margine sulla terzultima.

Non ha risentito delle fatiche di Champions League invece il Siviglia. La squadra di Lopetegui si conferma in un ottimo momento con la conquista del terzo successo di fila sul campo dell’ Huesca grazie alla rete di En-Nesiry a pochi minuti dal termine. Tre punti che valgono la quinta posizione a meno uno dal Real Madrid ed una partita in più da recuperare rispetto ai campioni in carica. Per l’Huesca ultimo posto in graduatoria e ruolo di candidata numero uno a retrocedere in Segunda Division che sembra prendere sempre più corpo.

Infine si è giocata la sfida fra Elche e Cadice, partita terminata in pareggio per 1-1. Alla rete dei padroni di casa di Boyè ha risposto nella ripresa Medràn, con un risultato che ha premiato gli ospiti più di quanto meritassero. I ragazzi di Jorge Almiròn restano a meno due da Negredo e compagni, i quali occupano la sesta piazza e sono in piena zona Europa League.

Della giornata di domenica invece spicca senza dubbio il poker rifilato dal Barcellona ai danni dell’Osasuna. I catalani hanno schiantato i navarri grazie alle reti di Braithwaite, Griezmann, Coutinho e Messi, con quest’ultimo che ha dedicato la rete all’idolo Diego Armando Maradona scomparso pochi giorni fa. Vittoria fondamentale per Koeman ed i suoi, che si affacciano per la prima volta in questo torneo alla zona europea dopo un avvio di stagione molto complicato, mentre gli ospiti restano in quindicesima piazza con un solo punto di margine dalla Segunda Division.

Oltre al match del Camp Nou se ne sono giocati altre tre. Il campo principale era l’Anoeta, con la Real Sociedad che ha conservato la vetta con un punto di margine sull’Atletico Madrid dopo il pareggio con il Villarreal. I baschi hanno riacciuffato la partita grazie ad Oyarzabal su calcio di rigore, dopo che gli ospiti avevano aperto le marcature nel medesimo modo con Moreno. Gli uomini di Emery invece si confermano cliente scomodo per tutti, con questo risultato che gli permette di consolidare la terza piazza.

Vittoria importante invece quella ottenuta dal Celta Vigo, che dopo un periodo difficile ha conquistato i tre punti contro il Granada vincendo 3-1 in rimonta. Al vantaggio ospite firmato da Suarèz ha risposto immediatamente Duràn, con Baeza e Beltràn che hanno ribaltato l’incontro nel finale. Per i galiziani tre punti di platino, mentre il Granada incassa la seconda sconfitta consecutiva che fa scivolare i ragazzi guidati da Diego Martinez Penas in una posizione anonima di classifica.

Infine, ma non per importanza, il pareggio con una rete a testa fra Getafe ed Athletic. Al Coliseum aveva sbloccato il match il giovane basco Villalibre, ma a riequilibrare tutto ci ha pensato Rodrìguez. Un pareggio quello fra i madrileni ed il Bilbao che serve poco in termini di classifica ad entrambe le compagini, ma permette di avere continuità e tenere lontane le squadre in lotta per non retrocedere.

Nel posticipo del lunedì sera invece l’Eibar ha espugnato lo stadio Benito Villamarìn battendo per due reti a zero il Betis Siviglia. I gol ad inizio ripresa di Muto e Burgos permettono ai baschi di distanziare di tre punti le avversarie della zona calda, superando in classifica proprio gli andalusi, fermi a quota dodici.

Ecco la classifica aggiornata:

Real Sociedad 24 – Atletico Madrid 23 ** – Villarreal 20 – Real Madrid 17 * – Siviglia 16 ** – Cadice 15 – Barcellona **, Granada * 14 – Athletic * , Elche ** , Getafe * , Eibar, Alaves 13 – Valencia, Betis 12 – Osasuna 11 * – Valladolid, Celta Vigo 10 – Levante 8 * – Huesca 7 .

Davide Artale

