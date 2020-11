Meno di un minuto (tempo di lettura)

Una delle cause principali della visita urologica nel giovane paziente è la presenza di un dolore al testicolo. Il dolore al testicolo è sicuramente una condizione fastidiosa ma nello stesso tempo ansiogena per l’uomo, di qualsiasi età.







Le cause principali di un dolore al testicolo possono essere legate principalmente a una infezione delle vie seminali, talvolta legate alla presenza di un fatto infiammatorio che può essere determinato dall’uso di maglieria intima e pantaloni troppo stretti.

Ancora, il fastidio al testicolo, spesso a sinistra, può essere legato alla presenza di un importante varicocele. Con il termine varicocele indichiamo la dilatazione delle vene spermatiche che sono le vene deputate a portare via il sangue dal testicolo verso il torrente circolatorio.





Alcune altre volte, il dolore è legato alla presenza di un testicolo eccessivamente mobile sul proprio asse. Pertanto, talvolta andrebbe fatta una diagnosi differenziale con problematiche ortopediche come la pubalgia o la presenza di una punta d’ernia. Per fortuna, più raramente il dolore al testicolo è segnale di un tumore testicolare. Spesso, paradossalmente, il problema non nasce dal testicolo stesso ma da una irritazione delle fibre periferiche sensitive del nervo pudendo che vengono compresse durante il loro percorso a livello del bacino.

In ogni caso si raccomanda vivamente di interfacciarsi con il proprio andrologo di fiducia e di eseguire in tempi brevi un ecografia scrotale accompagnata da un eco-color-doppler delle vene spermatiche. In ogni caso, qualsiasi patologia di quelle elencate è oggigiorno facilmente gestibile e curabile.

Dr Andrea Militello

