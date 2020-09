1 minuto (tempo di lettura)

Poca ricerca sulla salute sessuale è stata condotta sugli uomini omosessuali.







Aneddoticamente, questa popolazione sembra provare più fastidi legati alla cosiddetta malattia di Peyronie, la malattia del pene curvo. In realtà, è molto importante rivolgersi allo specialista nel caso in cui la curvatura del pene risulti dolorosa e impedisca i rapporti sessuali, sia associata a disfunzione erettile o si manifesti all’improvviso. Tutti sintomi riconducibili, peraltro, alla malattia di Peyronie.

Solo una piccola percentuale di uomini sembrerebbe geneticamente predisposta, mentre nella maggior parte dei casi l’IPP sembrerebbe causata da traumi o microtraumi ripetuti. Altra possibile causa della stortura potrebbe essere l’ostruzione dell’uretra; in questo caso ai sintomi già visti si aggiungono frequente bisogno di urinare e dolore addominale.

In una recente ricerca, dunque, sono stati inclusi tutti i pazienti con morbo di La Peyronie (patologia conosciuta anche con il termine di IPP o più semplicemente pene storto acquisito) che sono stati visti nella clinica di medicina sessuale. I pazienti hanno completato tre questionari: il questionario PD (PDQ), il questionario SEAR (Self ‐ Esteem and Relationship) e un questionario sulla depressione (CES-D).





Gli autori hanno raccolto i dati demografici e le variabili sessuali in base all’orientamento sessuale. Hanno quindi confrontato gli elementi PDQ e i punteggi riepilogativi in ​​base all’orientamento sessuale, utilizzando una serie di test e di campioni indipendenti.

Sono stati inclusi 34 gay e 464 uomini eterosessuali. Gli uomini gay con malattia di Peyronie sperimentano un impatto psicosociale significativamente maggiore, come evidenziato dai questionari e dai punteggi delle relazioni sessuali, dai punteggi CES-D e dai punteggi del dominio del dolore e fastidio PDQ.

L’impatto psicosociale del Pene Curvo è significativo in tutti gli uomini, ma sembra essere maggiore negli omosessuali.

Dr Andrea Militello

