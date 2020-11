3 minuti (tempo di lettura)

L’ultima giornata de La Liga, oltre a riservare diverse emozioni e tante reti, ha portato in dote agli amanti del calcio spagnolo ed in particolare ai tifosi del Barcellona, una pessima notizia: l’infortunio al menisco di Ansu Fati. Il giovane talento, proveniente dalla cantera blaugrana, aveva avuto un ottimo inizio di stagione, mettendo a segno cinque reti e due assist in dieci partite, tra cui la rete del momentaneo pari nel Clasico.







Una perdita importante per Koeman, che con il suo 4-2-3-1 adesso può contare solamente su sei calciatori offensivi(Messi, Griezmann ,Dembelè, Coutinho, Pedri e Trincao) a fronte degli otto attaccanti che permetterebbero al tecnico olandese di fare un turnover ragionato di partita in partita.

Proprio per questo i dirigenti del Barça hanno pensato all’acquisto di un calciatore che dia qualità ed esperienza al reparto offensivo, puntando sul mercato degli svincolati. Un profilo che dia garanzie al pari di Ansu Fati ed accetti un ingaggio contenuto, con un contratto che contenga al suo interno una clausola per una possibile riconferma per la stagione successiva

I nomi emersi nelle ultime ore per sostituire Ansu Fati sono cinque: Jack Wilshere, Daniel Sturridge, Alexandre Pato, Mario Mandzukic e Shinji Kagawa.

Profili esperti, con un passato abbastanza ricco in termini di presenze nelle competizioni internazionali e soprattutto in alcuni casi con una spiccata mentalità vincente. Dal punto di vista tattico sono tutti calciatori molto diversi.

Partendo da Jack Wilshere, ex golden boy dell’Arsenal ed appena svincolatosi dal West Ham. Gli inizi della sua carriera in Premier League come trequartista facevano pensare alla sua come una carriera da predestinato. Per chi ha vestito la maglia dei gunners dopo il ciclo degli invincibili sono stati però anni molto difficili. Nelle ultime stagioni, con la maglia degli hammers, si era ritagliato un discreto spazio come regista offensivo. Un ruolo che nello scacchiere del Barcellona ricopre già un fenomeno argentino con la maglia numero dieci. Questa è senza dubbio una contro indicazione, ma soprattutto lo è la sua fragilità fisica. Sono appena quattordici le presenze nel campionato inglese in due anni, un biglietto da visita poco lusinghiero.

Chi ha calcato i campi inglesi come Wilshere è il giapponese Shinji Kagawa, che ha militato nel Manchester United dal 2012 al 2014. Di lui in realtà si ricordano maggiormente le performance con Borussia Dortmund, dove ha militato dal 2010 al 2019, con l’intervallo dei trascorsi nei Red Devils. L’asiatico, svincolato dopo l’infelice parentesi al Real Saragozza, ha voglia di rimettersi in gioco in un torneo che non lo ha visto protagonista come in passato.

Ala veloce e tecnica, con un buon dribbling ed un discreto senso del gol, Kagawa potrebbe essere utile a Koeman qualora uno fra Pedri, Dembelè e Coutinho accettasse l’idea di traslocare dalla corsia laterale al centro del campo. Impresa piuttosto complicata per il tecnico dei Paesi Bassi quella di convincere uno di questi talenti a cambiare ruolo, ma nel calcio tutto è possibile.

Chi è abituato a giocare al centro dell’attacco, oppure sulla trequarti centrale, è senza dubbio Daniel Sturridge. Il gigante di Birmingham potrebbe essere il profilo ideale per sostituire temporaneamente Ansu Fati. Ha legato le maggiori fortune della sua carriera alla maglia del Liverpool, con qui nel 2019 ha conquistato la Champions League. Alcuni problemi fisici e delle scelte drastiche lo hanno escluso dalla rosa dei Reds, con l’ariete inglese che è stato costretto a cercare fortuna al Trabzonspor. Il suo passaggio nel campionato turco non ha lasciato tracce, così l’ex bomber della nazionale britannica è a caccia di un’ultima grande occasione nel calcio che conta. Le sue caratteristiche da centravanti di manovra si sposerebbero bene con quelle del Barcellona. Bisogna considerare se la velocità ed il fiuto per la rete siano rimasti intatti oppure abbiano subito un’arrugginita.

Infine, ma non per importanza, i profili di Alexandre Pato e Mario Mandzukic. Il brasiliano, dopo un passato milanista denso di alti e bassi, ha girovagato un po’ per il mondo. Di lui si ricordano positivamente infatti i tifosi del San Paolo, così come i supporters cinesi dei Tianjin Tianhai. Brutte invece le esperienze con Chelsea e Villarreal, club dove ha militato fra il 2016 ed il 2017. Le fulminee accelerazioni di un tempo sono ormai un ricordo impolverato per il papero, il quale ha cercato di compensare sviluppando le proprie abilità di centravanti di movimento abile anche sulle corsie laterali. Un punto a suo favore risiede nel talento di saper calciare bene con entrambi i piedi, mentre a suo sfavore, oltre ai numerosi problemi fisici, potrebbe esserci la mancanza di abitudine a calcare palcoscenici di prestigio dopo le recenti apparizioni in Brasile e Cina.

Discorso diverso invece per Mario Mandzukic. L’ex juventino e vice campione del mondo con la Croazia, vanta un palmares ricchissimo ed una collezione di maglie piuttosto pesanti. Dagli inizi col Wolfsburg alla Juventus, passando soprattutto per il Bayern Monaco e l’Atletico Madrid, il carisma e le abilità offensive di Marione hanno fatto innamorare i tifosi di tutte le squadre dove ha giocato. La sua duttilità tattica, oltre alla tenacia ed all’abilità di creare spazi per i compagni, sarebbero ossigeno per la squadra catalana.

L’unico dubbio risiede nelle condizioni fisiche, parse precarie dopo il trasferimento di inizio 2020 in Qatar all’Al-Duhail. Il gigante croato ha giocato solo cinque partite in quest’anno solare, poche per un calciatore che il prossimo mese di Maggio compirà trentacinque anni. La voglia di vincere con un’ulteriore casacca di prestigio potrebbero però far scattare la molla decisiva nella sua testa.

Davide Artale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.