La salute sessuale è stata identificata come un fattore importante per la qualità della vita postpartum. Sebbene i cambiamenti nell’anatomia e nel metabolismo legati alla gravidanza ritornino al loro stato di prepregnanza, la funzione sessuale femminile potrebbe non essere al livello precedente alla nascita a causa di cambiamenti fisici e psicologici.







L’obiettivo di questo studio era di esplorare del danno perineale e delle aspettative del periparto sulla funzione sessuale postpartum.

Metodi

Tra il 2013 e il 2018, 522 donne sono state arruolate in questa futura indagine. Al momento del reclutamento durante il ricovero peripartico, i pazienti hanno completato un questionario standardizzato che rispondeva alle aspettative sulla sessualità postpartum con particolare attenzione all’influenza attesa delle modalità di consegna.

La funzione sessuale è stata valutata utilizzando l’Indice di funzione sessuale femminile (FSFI) e il questionario sull’attività sessuale (SAQ) al momento del reclutamento per valutare la funzione sessuale di base (4 settimane prima della gravidanza). Le valutazioni di follow-up sono state condotte a 3, 6 e 12 mesi dopo il parto.

Risultati

Le aspettative del peripartum, e la lesione perineale sono state analizzate per il loro impatto sulla funzione sessuale delle donne entro 12 mesi dopo il parto da valutazioni ripetitive di FSFI e SAQ. Sono state analizzate un totale di 522 donne con 263 parti vaginali spontanee, 41 parti vaginali operative e 218 tagli cesarei. Sebbene i dati dimostrino un significativo declino postpartum della funzione sessuale a 3 e 6 mesi dopo il parto, il funzionamento sessuale converge ai valori pre-gravidanza di base 12 mesi dopo il parto.





Questa osservazione era indipendente dalla modalità di consegna e dalle lesioni perineali senza differenze significative tra i gruppi in nessuno dei punti temporali analizzati. A parte l’allattamento al seno, per il quale le aspettative negative hanno portato a una sessualità compromessa, le aspettative delle donne (relative alla quantità e alla qualità dell’orgasmo femminile, alla sessualità del partner, alla paura di una sessualità alterata, alla frequenza dei rapporti sessuali, alla modalità del parto) non influenzano la funzione sessuale femminile a 12 anni mesi dopo il parto.

Implicazioni cliniche

Decifrare la potenziale influenza delle aspettative dei pazienti e gli aspetti legati alla gravidanza e al parto sulla sessualità femminile postpartum contribuiranno allo sforzo di migliorare la salute sessuale postpartum delle donne.

Punti di forza e limitazioni

Come punto di forza di questo studio, la sessualità postpartum è stata valutata in modo indipendente con 2 diversi sistemi di punteggio (FSFI e SAQ). Le limitazioni includono che il follow-up è incompleto e ammonta a circa i due terzi dei pazienti inizialmente reclutati.

Conclusione

La modalità di parto e il trauma perineale non influenzano la funzione sessuale postpartum delle donne. Ad eccezione dell’allattamento al seno, le aspettative del peripartum non comportano un’alterata funzionalità sessuale a 12 mesi dopo il parto.

