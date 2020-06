Meno di un minuto (tempo di lettura)

A un numero sempre più crescente di uomini viene diagnosticato l’ipogonadismo

Mentre molti traggono beneficio dalla terapia per l’integrazione di testosterone, altri che non soddisfano i criteri per l’integrazione ormonale si sono rivolti agli integratori alimentari come un modo o per ottenere miglioramenti nella libido, nell’energia e nelle prestazioni fisiche.







Questi farmaci orali aggiunti includono sostanze controllate come androstenedione, androstenediolo e altre opzioni “da banco” (in America) come DHEA (deidroepiandrosterone) e rimedi erboristici come Tribulus terrestris





Questa recensione si è concentrata sull’uso di questi farmaci aggiunti in isolamento, o in combinazione con la terapia di integrazione del testosterone, nonché la natura biochimica degli integratori, i risultati di studi scientifici e gli effetti collaterali che ne limitano l’uso. Alla fine i medici avranno una migliore comprensione delle aggiunte più comuni di testosterone attualmente in uso, nonché della disponibilità di queste sostanze e di come vengono utilizzate.

Il consiglio è di affidarsi sempre allo specialista per costruire e condividere un opportuno percorso diagnostico e terapeutico

Dr. Andrea Militello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.