Pochi mesi dopo aver raggiunto l’accordo con l’Ajax per Hakeem Ziyech, talentuoso esterno offensivo classe ’93 pagato circa 40 milioni di euro più 4 di bonus, il Chelsea è vicinissimo a mettere a segno un altro grandissimo colpo di mercato. Mentre tutto il mondo dello sport sta provando a ripartire dopo che la pandemia da coronavirus ha portato alla sospensione, definitiva o momentanea, dei principali campionati europei e internazionali, l’attenzione degli appassionati è focalizzata più sulla ripresa dei vari tornei che sul calciomercato, per il quale bisognerà aspettare ancora un po’. Tuttavia, il mercato non si ferma praticamente mai: lo dimostra il Chelsea, che ha praticamente messo le mani su Timo Werner, centravanti tedesco classe ’96 in forza al Lipsia e seguito con particolare interesse da alcuni dei più importanti club del mondo, tra cui Liverpool e Inter.







Se fino a pochi giorni fa i londinesi sembravano destinati a rassegnarsi nella corsa al numero 11 del Lipsia, autore di 31 reti in 40 presenze tra campionato e coppe nel corso di questa stagione, in favore dei Reds o dei nerazzurri, infatti, lo scenario si è completamente capovolto nella giornata di ieri, con i Blues che hanno battuto la folta concorrenza promettendo un minutaggio maggiore al giocatore e, soprattutto, pagando la clausola rescissoria da quasi 60 milioni di euro (l’ex Stoccarda firmerà un contratto quinquennale e guadagnerà poco più di 10 milioni di euro all’anno in quel di Londra). Il Liverpool, dal canto suo, aveva richiesto uno sconto al Lipsia, con il club tedesco che ha rifiutato senza troppi complimenti la proposta dei detentori della Champions League.

Werner sceglie il Chelsea, battuta la concorrenza di Liverpool e Inter

60 milioni di euro al Lipsia, 10 a stagione per il giocatore 💰 Werner è a un passo dal Chelsea 🔜🔵 pic.twitter.com/0uSyQLGgAe — Goal Italia (@GoalItalia) June 4, 2020

A soli 24 anni, compiuti lo scorso 6 marzo, Werner è già il miglior marcatore nella storia del Lipsia, con cui ha messo a referto 92 gol in 154 apparizioni tra campionato e coppe dal 2016 ad oggi. Entrato a far parte del giro della Nazionale tedesca nel 2017, il classe ’96 si è aggiudicato la Confederations Cup in Russia nello stesso anno, laureandosi anche capocannoniere del torneo con 3 reti, a pari merito coi suoi connazionali Lars Stindl e Leon Goretzka. Capace di conquistarsi un posto fisso al centro dell’attacco nell’undici titolare del commissario tecnico Joachim Löw, Werner conta attualmente 29 presenze e 11 gol con la maglia della Germania, con cui quest’estate avrebbe dovuto prendere parte agli Europei itineranti, poi rinviati a causa della pandemia da Covid-19, da giocatore del Lipsia, ma lo farà l’anno prossimo da giocatore del Chelsea.





I Blues, letteralmente scatenati in un mercato che di fatto non è ancora iniziato, non sembrano intenzionati a lasciare nulla al caso nella finestra di mercato estiva, anche perché nelle ultime due sessioni di calciomercato sono stati a guardare, a causa del blocco per due finestre di mercato (poi ridotto a una sola sessione dal TAS di Losanna lo scorso dicembre) comminatogli dalla FIFA in seguito a irregolarità sui trasferimenti di alcuni calciatori minorenni: superato lo shock iniziale, il Chelsea ne ha approfittato per lanciare i tanti giovani talenti sfornati dalla sua Academy, tra cui in particolar modo i vari Tammy Abraham, Mason Mount, Christian Pulisic, Fikayo Tomori, Reece James, Callum Hudson-Odoi e Billy Gilmour, tutti sapientemente gettati nella mischia con grandissima fiducia da Frank Lampard.

Ziyech, Werner e non solo: il Chelsea torna a spendere

Despite heavy links with Liverpool, Timo Werner is close to joining Chelsea in a deal worth almost €60M, reports @BILD_Sport pic.twitter.com/MxgDg0Ytok — B/R Football (@brfootball) June 4, 2020

Quest’ultimo, che dopo aver fatto la storia del Chelsea da giocatore punta a ripetersi da allenatore, aveva già da tempo annunciato che il club aveva intenzione di continuare a puntare fortemente sui suoi migliori prospetti, ma anche che dopo due sessioni di mercato senza fare acquisti era arrivato il momento di rinforzare la rosa per continuare a migliorare un progetto dalle basi solidissime. Ai vari youngsters che si sono presi la scena nell’anno di transizione, dunque, si aggiungeranno ben presto Hakeem Ziyech e Timo Werner, due dei giocatori più interessanti e seguiti del panorama calcistico internazionale. La sensazione è che in casa Chelsea siano pronti per tornare ad abituarsi ai grandi colpi di mercato, continuando al contempo a puntare sui ragazzini terribili che anno dopo anno escono dall’Academy dei Blues con la speranza di affermarsi tra le file della prima squadra.

Dennis Izzo

