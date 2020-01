1 minuto (tempo di lettura)

Un interessante studio tutto italiano che vale la pena di riportare

La terapia combinata con 5 inibitori dell’alfa-reduttasi (5-ARI) e alfa-bloccanti può essere considerata un intervento standard per la gestione medica dei sintomi del tratto urinario inferiore correlati all’iperplasia prostatica benigna (LUTS / BPH).







D’altra parte, la monoterapia con 5-ARI e in particolare la sola Finasteride sta attualmente attirando l’attenzione soprattutto a causa della mancanza di revisioni sistematiche che studiano i risultati di efficacia e / o gli eventi avversi associati. Scopo della presente revisione critica era analizzare le attuali conoscenze sull’efficacia clinica e l’incidenza di eventi avversi associati al trattamento 5-ARI per LUTS / BPH.

La revisione ha analizzato gli studi clinici della letteratura degli ultimi 20 anni ed è stata eseguita utilizzando il database di PubMed, Cochrane Collaboration ed Embase. Un totale di 8821 pazienti sono stati inclusi in questo studio e i criteri di inclusione per la selezione degli studi erano: dati provenienti da studi clinici randomizzati (RCT) che hanno focalizzato la loro attenzione sul ruolo clinico della monoterapia con Finasteride per l’IPB sintomatica.





I parametri di ricerca includevano l’antigene prostatico specifico (PSA), il volume della prostata (PV), il punteggio dei sintomi della prostata internazionale (IPPS), l’urina residua postvoidale (PVR), i sintomi di svuotamento dell’IPSS (svuotamento dell’IPSS), la portata massima del flusso urinario (Qmax) e eventi avversi (eventi avversi).

Risultati

Complessivamente 12 articoli originali sono stati inclusi e valutati criticamente. Le dimensioni dei campioni di pazienti trattati attivamente con la finasteride variavano da 13 a 1524 casi analizzati in un singolo studio. Il follow-up dopo i trattamenti variava da 3 a 54 mesi. L’effetto della finasteride nel ridurre il volume della prostata (PV) è stato moderato (effetto di differenza media standardizzata (SMD) tra 0,5 e 0,8 per tutti gli studi valutabili) mentre l’effetto sul punteggio IPSS e Qmax è stato considerato significativo (SMD nell’intervallo di variazione da 0,2 a 0,5 ). Tra gli studi non sono stati recuperati gravi eventi avversi e / o disturbi psichiatrici. Le disfunzioni della salute sessuale sono state significativamente influenzate dalla terapia con finasteride rispetto ai pazienti trattati con placebo.

Conclusioni

Sebbene siano stati dimostrati significativi benefici clinici della monoterapia con finasteride, le dimensioni effettive dei report disponibili inclusi nell’analisi sono limitate. Sarebbero necessari ulteriori studi testa a testa per rivalutare l’efficacia clinica e la sicurezza della 5-ARI in combinazione o meno con gli alfa-bloccanti.

Dr. Andrea Militello

