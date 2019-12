1 minuto (tempo di lettura)

Sconti, sconti, sconti. Il Black Friday non è ancora arrivato, ma i negozi e i siti hanno già lanciato le loro promozioni. Lo scopo è puntare sull’occasione del prezzo stracciato per convincere ad acquistare. Così, si finisce con l’aprire Amazon per comprare una cover e acquistar uno smartphone di cui non si aveva bisogno fino a quel momento.







Il Black Friday è sicuramente una strategia di vendita, ma quanto di vero si cela dietro i fatidici prezzi a ribasso? In realtà, ben poco. Si apre, dunque, una nuova caccia alle offerte, ma solo a quelle vere! Il Post ha dato qualche consiglio per scindere le truffe dalle occasioni.

Il competitor per eccellenza in questi casi è Amazon, ma è anche il sito su cui prestare particolare attenzione. Le offerte sono già iniziate da una settimana e continueranno fino a lunedì prossimo (Cyber Monday). Moltissimi prodotti in tutte le categorie hanno subìto un abbassamento dei prezzi. Per capire se lo sconto è veramente un occasione imperdibile, però, bisogna tenere traccia di tutte le variazioni di prezzo subite dal prodotto nel corso del tempo. Ciò è fattibile attraverso due siti: Camel camel calmel e Keepa. Su entrambi basta incollare il link del prodotto venduto su Amazon per ottenere un confronto dei prezzi dati allo stesso articolo in diversi periodi. Infatti, lo sconto che appare durante il Black Friday fa solo un confronto con il prezzo originale, ma quel prezzo potrebbe già esser sceso da tempo, Black Friday a parte.





Restando guardinghi mentre si fanno compre su Amazon, i siti di particolare interesse per occasioni vere in questa Black week sono senz’altro quelli di viaggio: in primis la Ryanair che lo scorso anno ha messo voli esteri a meno di 10 euro. A lei, si accodano anche Booking o eDreams.

Le ultime dritte: attenti anche alle promo sui siti di libri, perché per motivi legali non si possono scontare più del normale. Per quanto riguarda concerti ed eventi, a quanto pare, neanche lì ci saranno offerte imperdibili.

Se, quindi, c’è qualcosa che vi piace ma il prezzo non è tanto eccezionale quanto è sponsorizzato, aggiungetelo alla lista di “cose da comprare per il futuro”, probabilmente tornerà in sconto alla prossima occasione non black.

Chiara Forcisi

