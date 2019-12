1 minuto (tempo di lettura)

In arrivo, un dimezzamento della tassa più discussa del nuovo governo. Previsto anche un rinvio per la plastic tax







La “plastic tax”, una delle misure contenuta nella legge di bilancio, vedrà un suo “dimezzamento” a breve. Secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa, infatti, fonti di governo hanno affermato che la misura pensata per contrastare il problema della plastica subirà un dimezzamento del prelievo. Inoltre, ci sarà un ampliamento della tipologia di prodotti esentati dalla tassa. I beni che presentano una parte riciclata, e quelli compostabili, saranno, in fatti, esclusi. Lo scorso 25 novembre, Conte aveva annunciato di aver trovato le risorse economiche per il provvedimento, pur rimarcando dei dubbi e annunciando alcune modifiche della formula: “Abbiamo trovato le coperture per la plastic tax e per le auto aziendali – aveva annunciato il premier ad Adnkronos Live –, abbiamo trovato la quadra. Ci siamo resi conto che c’erano delle criticità, come sulla plastic tax e sulle auto aziendali”. Il governo, dunque, è pronto a rivedere e modificare la misura durante l’esame parlamentare, con il premier Conte che non è sembrato infastidito dagli emendamenti alla manovra presentati dalla stessa maggioranza.





Oltre al dimezzamento del prelievo, si prevede anche un rinvio del provvedimento. Come riporta Tgcom24, il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha per l’appunto dichiarato: “Inizialmente, la plastic tax era prevista al primo gennaio. Ho chiesto esplicitamente che fosse traslata almeno di sei mesi. Visto che incide, probabilmente, in modo troppo rapido sul nostro sistema produttivo – ha continuato il ministro –, la rimoduliamo per allungarla nel tempo e limitarne l’introduzione nel primo periodo ad alcuni specifici prodotti”.

Nonostante la disponibilità del governo a modificare la misura, l’opposizione non è apparsa affatto convinta. La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, ha dichiarato la contrarietà alla misura, chiedendone la cancellazione totale.

Gianluca Merla

