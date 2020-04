2 minuti (tempo di lettura)

I nuovi divulgatori sono sui social: da facebook a youtube le piattaforme sono sempre più ricche di laureati, esperti del settore o dottori riconosciuti. Tutti questi insieme formano un muro di conoscenza che cerca di combattere le Fake News a partire da strumenti semplici, alla portata di tutti.







Barbascura X e la Scienza Brutta

Parlare di scienza quando si vuole essere dei nuovi divulgatori non è semplice. Formule chimiche, termini complicati dalle origini latine e greche, immagini rivoltanti e molto altro ancora. Barbascura X, uno youtuber che ha creato una serie di video chiamati “Scienza Brutta”, ha deciso di parlare di scienza in una maniera sua. Ironia, autoironia, satira, psicologia inversa: si potrebbero usare tutte queste parole insieme, ma in realtà la soluzione è un’altra: essere se stessi. O meglio, se si parla di Barbascura X, essere pirati.

Il pirata in questione viaggia, naviga sul web, con sulle spalle un tardigrado e tra le mani virus batteriofagi. Tutto ciò a bordo di una nave carica di panda che desiderano estinguersi, o meglio panda, bradipi e koala privi di voglia di accoppiarsi e parassiti, che farebbero rabbrividire il più crudele e sadico degli horror. Quando poi le Fake News si incrociano con Barbascura X, uno dei nostri nuovi divulgatori, ecco allora che lo scontro ha inizio. Le Fake News dovranno vedersela con un laureato, un esperto di chimica e biologia con esperienze in laboratorio, numero, alle spalle. Qui non si parla solo di salire su un palco e prendersi gioco delle assurde teorie dei terrapiattisti. Barbascura X ha fatto molto di più nel suo ultimo video.





Covid-19 e virus Batteriofagi

L’ultimo video di Barbascura X parla di virus, ma di quali? In natura non esistono solo virus nocivi per l’uomo, un esempio sono i batteriofagi. Cosa sono? Microrganismi in grado di eliminare i battivi, ad oggi studiati dall’uomo per combattere i batteri più pericolosi senza ricorrere all’uso di antibiotici, i quali stanno permettendo ad alcuni batteri di essere più forti, e quindi ancora più pericolosi per l’uomo.

Quando poi il video inizia a trattare l’argomento Covid-19, Barbascura X inizia a far notare tutte le assurde considerazioni che le persone fanno: le uccisioni dei pipistrelli nel mondo, le urla di molti al “Complotto”, il motivo per il quale questo virus non può essere stato creato in laboratorio. E non solo.

Basta urlare al complotto

I nuovi divulgatori lo chiedono chiaramente: basta pensare tutto come se fosse un complotto. Nel passato sono successi molti scenari particolari, che includevano forze speciali o particolari organi dello Stato per nascondere quella che sarebbe la verità. Ma non è questo il caso, quello che i governi “non ci dicono”, e questo vale anche per i paesi esterni all’Europa, sono i reali dati di morti, guariti e contagiati da questo virus. Se c’è qualcosa per cui molti dovrebbero lamentarsi è per la mancanza di informazioni non tanto da parte dell’Italia, ma di tutto il mondo. Africa, Americhe, Asias: tutti nascondono i reali dati per paura di diffondere panico o terrore, ma non è così. E se il mercato, i trasporti e tutte le attività che ci legano ad Asia, Africa e America dovessero ripartire a causa di queste statistiche non aggiornate o non complete? Il virus continuerebbe a circolare. E se vogliamo ripartire, dobbiamo farlo sicuri e convinti di non rischiare nulla, che non muoiano altre persone. Bisogna farlo con responsabilità e buon senso.

Davide Zaino Pasqualone

