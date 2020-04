2 minuti (tempo di lettura)

Con l’avvicinarsi della stagione estiva gli automobilisti italiani iniziano a preoccuparsi di provvedere al cambio degli pneumatici passando da quelli invernali a quelli estivi, secondo i tempi previsti dalla legge, tempi che variano da regione a regione ma che normalmente coincidono con il mese di aprile e maggio. Ogni cambio porta alla necessità di stoccare e salvaguardare gli pneumatici che vengono sostituiti, siano essi estivi od invernali. Uno stoccaggio non ben eseguito potrebbe infatti comportare danni importanti con la conseguente necessità di acquistare un nuovo treno di pneumatici e un rilevante esborso economico per l’automobilista.

Per evitare tutto ciò riporteremo di seguito piccole ma utilissime regole che consigliamo di leggere con attenzione.

A chi desidera avere più informazioni precise e corrette consigliamo di accedere a questo articolo su pneumatici.blog.

Un corretto deposito è basilare, al cambio di stagione gli pneumatici che vengono sostituiti, salvo ovviamente quelli 4 stagioni, che quindi vanno sempre bene (si riconoscono per la sigla “M+S” sulla spalla degli stessi) dovranno essere salvaguardati in modo corretto per evitare danni o deformazioni che porterebbero a problematiche di sicurezza.

Proprio per evitare ogni possibile rischio suggeriamo gli automobilisti di chiedere l’assistenza del proprio gommista di fiducia che nella maggior parte dei casi fornisce detto servizio di deposito ad un costo contenuto per i clienti che spesso acquistano presso di lui un treno di gomme stagionali. Fermo restando che di detto servizio di deposito potranno usufruire anche i clienti “fai da te “, cioè coloro che provvedono in autonomia all’acquisto su siti specializzati come ad esempio gommemigliorprezzo.it un esaustivo negozio online per chi è alla ricerca di pneumatici estivi o 4 stagioni, il quale propone un catalogo online con innumerevoli prodotti che aiuteranno al fine di ottenere il maggior risparmio possibile.





Le operazioni preparatorie per il deposito degli pneumatici

1) Gonfiaggio degli pneumatici ed indicazione della posizione (anteriore, posteriore,

destra, sinistra) per poi effettuare la corretta inversione per una maggiore durata e maggiore performance

Lavaggio degli pneumatici con acqua al fine di cancellare ogni possibile residuo rimasto (sia organico che minerale), detto lavaggio viene normalmente fatto utilizzando un getto di acqua “pressurizzata”.

2) Asciugatura degli pneumatici per togliere eventuale umidità rimasta.

Il deposito degli pneumatici nel proprio garage

Chi opta per il metodo di deposito “fai da te “dispone di un luogo, di un garage, atto a questa operazione. Occorre assolutamente che sia al riparo del sole e lontano da sostanze ipoteticamente dannose. Da abolire saranno le sorgenti di calore e le sorgenti di ozono, per intenderci sorgenti che possano provocare ossidazione.

Consigli utili:

1) Evitare la posizione eretta degli pneumatici per evitare che la spalla degli stessi si possa deformare, il battistrada non dovrà essere quindi a contatto con il pavimento.

2) Optare per l’impilaggio degli pneumatici, posizionandoli uno sopra l’altro cercando di mettere dalla parte superiore il lato più esterno del cerchione dello stesso pneumatico.

Sarà anche possibile ovviamente distanziare tra di loro acquistando un supporto che mantenga la corretta distanza tra di loro. Saremo anche a proporvi un sistema per così dire “alternativo “ossia sospendere gli pneumatici attaccandoli al soffitto per il mezzo di un cavo che verrà fissato alle razze.

Seguendo i precedenti consigli si eviterà anche lo spiattellamento, ossia appiattimento, schiacciamento di una parte della copertura provocato dal peso dello stesso. Questo avviene quando vengono messi in verticale e non spostati per un periodo eccessivamente lungo. Se così fosse una volta rimontati potrebbero presentarsi vibrazioni importanti che sarebbero causa di problemi alle sospensioni e quindi la sicurezza del veicolo verrebbe meno. Questa problematica è più ricorrente con il deposito nei mesi invernali in cui entra in gioco anche la bassa temperatura.

