Meno di un minuto (tempo di lettura)

Ci siamo, sono quasi centomila i contagi in Italia, avvicinandoci sempre di più all’America, e superando, di gran lunga. la Cina. In totale – come riportato da ilmeteo.it – sono 97.689 gli affetti da Coronavirus nel Belpaese; più nello specifico: 756 i decessi (10.779 globalmente); i guariti/dimessi, 13.030 (+646); i nuovi contagi registrati oggi, 29 marzo 2020, 3.815; 27.386 i ricoverati con sintomi; 3.906 in terapia intensiva (+50 nelle ultime 24 ore); e 42.588 i pazienti in isolamento fiduciario.











Alla luce dei dati, quindi, non vi sono buone nuove attraverso cui sperare che l’Italia esca dall’emergenza il prima possibile. Sappiamo perfettamente che, prima delle misure di contenimento, la gente ancora continuava a uscire, e che il periodo d’incubazione si protrae, all’incirca, dalle due alle tre settimane: pertanto, questo è il momento propizio per stringere ancora di più i denti e rimanere a casa, pur se con mille difficoltà. E che ognuno faccia la sua parte, per favore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.