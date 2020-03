1 minuto (tempo di lettura)

Conte risponde presente all’appello del Presidente della Repubblica e di tutti i cittadini che chiedono aiuto per fare la spesa. In arrivo 400 milioni per le misure di protezione sociale destinate ad estendersi

I numeri dei nuovi contagiati tornano a scendere, ma a rimanere importanti sono quelli dei deceduti, ma anche dei guariti. Non abbassare la guardia, unico modo per consolidare il trend che sembra positivo. Giuseppe Conte, Il presidente del Consiglio dei Ministri, ha annunciato un anticipo straordinario per le amministrazioni locali: «I sindaci sono le nostre sentinelle sul territorio». Non tarda ad arrivare, dunque, la risposta del Primo Ministro a quei messaggi poco carini giunti soprattutto dal Sud. Ma lui ha saputo dare una speranza a quei disperati con il massimo senso della responsabilità e consapevolezza.







«L’Europa deve dimostrare di essere all’altezza della sfida, ci aspettiamo una intervento univoco, Eurobond soluzione più adeguata.» Sostiene il Ministro dell’Economia. «L’obiettivo primario rimane sempre la salute dei cittadini per questo la sospensione delle attività non essenziali si prolungherà inevitabilmente, cosi come la chiusura di scuole ed università. Nessuno resterà solo, lo stato c’è». Rassicura il Primo Ministro.





Il governo ha disposto il trasferimento di 4,3 miliardi di euro ai Comuni anticipando il Fondo di solidarietà comunale. A questi si aggiungono altri 400 milioni che saranno destinati, in particolare, ad aiutare quei cittadini che in questi giorni di emergenza «non hanno soldi per fare la spesa». Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in una diretta tv e sui social, spiegando di volere coinvolgere i sindaci, aggiungendo che l’esecutivo sta facendo di tutto anche per erogare entro il 15 aprile la cassa integrazione per tutti coloro che in questi giorni non possono lavorare.

«Vi chiedo di comprendere il nostro sforzo — ha commentato Conte —, la macchina statuale richiede procedimenti complessi, stiamo facendo l’impossibile. Non vogliamo lasciare nessuno solo abbandonato a se stesso, soprattutto in un momento in cui ci sono delle sofferenze ancora più acuite».

Conte ha rivolto un pensiero alle vittime del corona-virus, che sono arrivate a più di 10 mila, e ai loro famigliari. Ma, riferendosi al bollettino quotidiano dei dati, ha detto anche di sentirsi incoraggiato dal numero dei guariti, che è stato il più alto dall’inizio dell’epidemia e ha spiegato che «All’inizio della prossima settimana ci sarà un confronto con gli scienziati del comitato tecnico scientifico e confidiamo che ci portino delle buone notizie». In ogni caso, ha aggiunto, «Ci manteniamo sempre vigili e attenti per adeguare le nostre valutazioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.