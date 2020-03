Meno di un minuto (tempo di lettura)

È quasi un mese che l’Italia, purtroppo, sta combattendo l’incessante diffusione del Coronavirus, e a oggi, dopo quasi trentuno giorni, il Belpaese vede superare di gran lunga la stima cinese dei contagi. Sono, infatti, 92.472 le persone che hanno contratto il virus Sars-Cov-2; cifra che annovera, ovviamente, anche il calcolo dei decessi, dei guariti, dei ricoverati in terapia intensiva, quelli posti in isolamento fiduciario, e i ricoverati con sintomi.







In particolare, come riporta ilmeteo.it, il numero dei decessi risale nuovamente, con 889 casi fattisi registrare nelle ultime 24 ore – e che portano la somma a superare i 10 mila morti (10.023 nello specifico). Ciò nonostante, il dato particolarmente positivo è quello dei guariti, con 1.434 pazienti dimessi solo oggi, 28 marzo 2020, computo triplicatosi (12.384 complessivamente). 26.686 sono gli assistiti con sintomi, 3.856 quelli in terapia intensiva (+124 tra ieri e oggi), e 39.533 i singoli posti in isolamento fiduciario.





All’inizio della prossima settimana, il presidente Conte incontrerà gli scienziati coinvolti nella ricerca per capire quando l’Italia potrà ritornare alla vita di tutti i giorni. Frattanto, è stato varato un nuovo decreto per aiutare le famiglie in difficoltà, soprattutto per supportare chi sta risentendo molto, al livello psicologico, di questa quarantena forzata, e prorogare le ristrettezze attuali. Una cosa è certa: ce la faremo a superare questo periodo di crisi, ma solo se ognuno di noi farà la propria parte. E questo, restando a casa.

