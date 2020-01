1 minuto (tempo di lettura)

Torna immediatamente al successo il Benevento, rallentano Pordenone e Crotone (ora incalzate dalla Salernitana), mentre il Livorno è sempre più ultimo. In coda, termina 1-1 lo scontro diretto Venezia-Trapani. Gli “stregoni” sanniti sono ormai lanciati verso il ritorno in massima Serie, dalla seconda posizione in giù vige grande equilibrio







Benevento sempre più lanciato verso la Serie A, Livorno sempre più ultimo e grande equilibrio per tutte le altre postazioni: questo è, in estrema sintesi, il responso della ventunesima giornata del campionato di Serie B.

Gli “stregoni” beneventani, espugnando per 2-1 il difficile campo del Cittadella, portano a 15 punti il loro margine sul Pordenone, piegato per 2-0 a domicilio dal Pescara; nonostante la sconfitta, i “ramarri” friulani mantengono la seconda posizione, con una lunghezza di vantaggio sul Crotone sconfitto (anch’esso a domicilio) dallo Spezia (2-1).

In zona play-off, si fa avanti la Salernitana dell’ex CT azzurro Gian Piero Ventura, alla quale il successo interno per 2-1 sul Cosenza consente d’issarsi al quarto posto (a -3 dalla seconda piazza), mentre vincono col minimo margine (1-0) il Frosinone ad Ascoli e il Perugia nel posticipo con un Livorno sempre più ultimo (a -10 dalla zona play-out).





Rallentano, invece, il Chievo Verona e i “diavoli neri” della Virtus Entella, rispettivamente fermati sul pareggio (col medesimo risultato di 1-1) dalle pericolanti Empoli (in Toscana) e Cremonese (in casa).

Lo scontro diretto della bassa classifica tra Venezia e Trapani vede gli arancio-nero-verdi lagunari doversi accontentare dell’1-1, dopo essere passati in vantaggio: la divisione della posta è un risultato che soddisfa maggiormente i siciliani, ma accettabile anche dai padroni di casa, giunti al terzo risultato utile consecutivo.

Parità, 1-1, anche nel confronto tra Pisa e Juve Stabia: pisani e “vespe” stabiesi restano, quindi, nel “limbo” tra l’incubo della zona play-out e il sogno della zona play-off, dove basta un risultato positivo per prendere il volo e una sconfitta per venir trascinati nelle “sabbie mobili” della bassa classifica.

Di seguito la classifica del campionato cadetto:

Benevento 50;

Pordenone 35;

Crotone 34;

Salernitana 32;

Frosinone 31;

Virtus Entella 31;

Chievo Verona 30;

Cittadella 30;

Perugia 30;

Pescara 29;

Juve Stabia 28;

Spezia 28;

Ascoli 27;

Pisa 26;

Empoli 24;

Venezia 24;

Cremonese 23;

Cosenza 20;

Trapani 19;

Livorno 13.

Spezia e Cremonese hanno disputato una partita in meno.

Giuseppe Livraghi

